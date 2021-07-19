Неприятный запах пота: почему и откуда он берется
Почему мы потеем
Пот необходим для нормального функционирования организма, несмотря на то, что мы постоянно пытаемся избавиться от него. Основные функции потоотделения заключаются в следующем:
Поддерживать терморегуляцию тела;
Контролировать водно-солевой баланс в организме;
Выводить отработанные и вредные вещества, токсины и шлаки;
Увлажнять кожу, защищать её от пересыхания.
Почему пот имеет запах
Когда в организме нет никаких нарушений и человек соблюдает правила личной гигиены, то пот как правило не имеет резкого неприятного аромата. Обычное дело - потоотделение, для решения самых разных проблем, о которых мы сказали выше.
Чаще всего воняет выделения в подмышках, промежности, на руках и ногах. Люди маскируют запахи антиперспирантами и другими средствами. Однако это не борьба с причиной, а скрытие последствий.
Обычно причиной неприятного запаха являются бактерии. Они усиленно размножаются в особой среде. Речь идет при высокой влажности на улице или в помещении, а также повышенной температуре тела. Размножение вредных микроорганизмов как раз и провоцирует тот самый специфичный запах.
Как убрать запах пота
В первую очередь необходимо соблюдать гигиену на регулярной основе. Если это не помогает и ароматные изыски сохраняются, то можно обратиться за помощью к врачу. Обычно начинают искать причину у дерматолога. При необходимости пациента отправляют к другому специалисту (если речь идёт о проблемах внутренних органов).
И тогда выявляется одна из причин, связанных с состоянием внутренних систем. К ним обычно относят нарушенный гормональный фон, менструальный цикл, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. В таких ситуациях будет необходима помощь эндокринолога, гинеколога, невропатолога или гастроэнтеролога.
Можно ли понять, к кому из врачей следует обратиться, чтобы не бегать подряд от кабинета к кабинету, от больнице к больнице? Да, нужно обратить внимание на сам запах пота - он может отличаться.
Например, при запахе ацетона или хлора речь как правило идёт о проблемах печени, аромат мочи от пота говорит про нарушения со стороны мочеполовой системы. Аромат уксуса - о туберкулезе, сладковатый оттенок - о сахарном диабете, а нарушенный обмен веществ сопровождается запахом мышей.
Такие ароматы можно устранить, но не скрыть дезодорантами. Для этого потребуется решать основную проблему. Антиперспиранты не убивают пот, а приводят к появлению косметического эффекта. Поэтому лучше обратиться к врачу, избавиться от основной причины запаха пота, пролечиться и жить счастливо.
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