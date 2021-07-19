Неприятный запах пота: почему и откуда он берется

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Дезодоранты и антиперспиранты помогают устранить последствия потоотделения - неприятные запахи и избыточную влажность. Но откуда же берутся эти ароматы?Почему мы потеемПот необходим для нормального функционирования организма, несмотря на то, что мы постоянно пытаемся избавиться от него. Основные функции потоотделения заключаются в следующем:Поддерживать терморегуляцию тела;Контролировать водно-солевой баланс в организме;Выводить отработанные и вредные вещества, токсины и шлаки;Увлажнять кожу, защищать её от пересыхания.Почему пот имеет запахКогда в организме нет никаких нарушений и человек соблюдает правила личной гигиены, то пот как правило не имеет резкого неприятного аромата. Обычное дело - потоотделение, для решения самых разных проблем, о которых мы сказали выше.Чаще всего воняет выделения в подмышках, промежности, на руках и ногах. Люди маскируют запахи антиперспирантами и другими средствами. Однако это не борьба с причиной, а скрытие последствий.Обычно причиной неприятного запаха являются бактерии. Они усиленно размножаются в особой среде. Речь идет при высокой влажности на улице или в помещении, а также повышенной температуре тела. Размножение вредных микроорганизмов как раз и провоцирует тот самый специфичный запах.Как убрать запах потаВ первую очередь необходимо соблюдать гигиену на регулярной основе. Если это не помогает и ароматные изыски сохраняются, то можно обратиться за помощью к врачу. Обычно начинают искать причину у дерматолога. При необходимости пациента отправляют к другому специалисту (если речь идёт о проблемах внутренних органов).И тогда выявляется одна из причин, связанных с состоянием внутренних систем. К ним обычно относят нарушенный гормональный фон, менструальный цикл, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. В таких ситуациях будет необходима помощь эндокринолога, гинеколога, невропатолога или гастроэнтеролога.Можно ли понять, к кому из врачей следует обратиться, чтобы не бегать подряд от кабинета к кабинету, от больнице к больнице? Да, нужно обратить внимание на сам запах пота - он может отличаться.Например, при запахе ацетона или хлора речь как правило идёт о проблемах печени, аромат мочи от пота говорит про нарушения со стороны мочеполовой системы. Аромат уксуса - о туберкулезе, сладковатый оттенок - о сахарном диабете, а нарушенный обмен веществ сопровождается запахом мышей.Такие ароматы можно устранить, но не скрыть дезодорантами. Для этого потребуется решать основную проблему. Антиперспиранты не убивают пот, а приводят к появлению косметического эффекта. Поэтому лучше обратиться к врачу, избавиться от основной причины запаха пота, пролечиться и жить счастливо.