Неприятный запах пота: почему и откуда он берется

Дезодоранты и антиперспиранты помогают устранить последствия потоотделения - неприятные запахи и избыточную влажность. Но откуда же берутся эти ароматы?

Почему мы потеем

Пот необходим для нормального функционирования организма, несмотря на то, что мы постоянно пытаемся избавиться от него. Основные функции потоотделения заключаются в следующем:

Поддерживать терморегуляцию тела;

Контролировать водно-солевой баланс в организме;

Выводить отработанные и вредные вещества, токсины и шлаки;

Увлажнять кожу, защищать её от пересыхания.

Почему пот имеет запах

Когда в организме нет никаких нарушений и человек соблюдает правила личной гигиены, то пот как правило не имеет резкого неприятного аромата. Обычное дело - потоотделение, для решения самых разных проблем, о которых мы сказали выше.


Чаще всего воняет выделения в подмышках, промежности, на руках и ногах. Люди маскируют запахи антиперспирантами и другими средствами. Однако это не борьба с причиной, а скрытие последствий.

Обычно причиной неприятного запаха являются бактерии. Они усиленно размножаются в особой среде. Речь идет при высокой влажности на улице или в помещении, а также повышенной температуре тела. Размножение вредных микроорганизмов как раз и провоцирует тот самый специфичный запах.

Как убрать запах пота

В первую очередь необходимо соблюдать гигиену на регулярной основе. Если это не помогает и ароматные изыски сохраняются, то можно обратиться за помощью к врачу. Обычно начинают искать причину у дерматолога. При необходимости пациента отправляют к другому специалисту (если речь идёт о проблемах внутренних органов).

И тогда выявляется одна из причин, связанных с состоянием внутренних систем. К ним обычно относят нарушенный гормональный фон, менструальный цикл, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. В таких ситуациях будет необходима помощь эндокринолога, гинеколога, невропатолога или гастроэнтеролога.

Можно ли понять, к кому из врачей следует обратиться, чтобы не бегать подряд от кабинета к кабинету, от больнице к больнице? Да, нужно обратить внимание на сам запах пота - он может отличаться.

Например, при запахе ацетона или хлора речь как правило идёт о проблемах печени, аромат мочи от пота говорит про нарушения со стороны мочеполовой системы. Аромат уксуса - о туберкулезе, сладковатый оттенок - о сахарном диабете, а нарушенный обмен веществ сопровождается запахом мышей.

Такие ароматы можно устранить, но не скрыть дезодорантами. Для этого потребуется решать основную проблему. Антиперспиранты не убивают пот, а приводят к появлению косметического эффекта. Поэтому лучше обратиться к врачу, избавиться от основной причины запаха пота, пролечиться и жить счастливо.
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