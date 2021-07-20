Простое упражнение способно предотвратить деменцию
Исследователи из Юго-западного медицинского центра Техасского университета опубликовали в Journal of Applied Physiology работу, посвященную связи между болезнью Альцгеймера и другими формами деменции и физическими упражнениями. Техасских ученых интересовало, что можно сделать для улучшения качества жизни больных деменцией.
В исследовании, продолжавшемся год, приняли участие 70 мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет с легкими когнитивными нарушениями (MCI), которые в половине случаев прогрессируют до полномасштабной болезни Альцгеймера. Исследователи разделили участников на две группы: первая занималась быстрой ходьбой несколько раз в неделю, а вторая растяжкой.
Первая группа начинала с трех тренировок в неделю по 25-30 минут. Спустя семь месяцев они уже делали 4-5 тренировок по 30-40 минут. Согласно исследованию, в группе, которая ходила, улучшились моторные навыки, память и когнитивные функции, а также кардиоподготовка. В группе, которая занималась растяжкой, изменения не были зарегистрированы.
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