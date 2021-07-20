Простое упражнение способно предотвратить деменцию

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция, болезнь Альцгеймера и другие когнитивные нарушения в настоящее время являются седьмой по частоте причиной смерти во всем мире. По данным Ассоциации Альцгеймера, около трети всех пожилых людей умирают от болезни Альцгеймера или другого типа деменции. Но, к счастью, ученые обнаружили, что простое 30-минутное упражнение способно предотвратить когнитивные нарушения.Исследователи из Юго-западного медицинского центра Техасского университета опубликовали в Journal of Applied Physiology работу, посвященную связи между болезнью Альцгеймера и другими формами деменции и физическими упражнениями. Техасских ученых интересовало, что можно сделать для улучшения качества жизни больных деменцией.В исследовании, продолжавшемся год, приняли участие 70 мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет с легкими когнитивными нарушениями (MCI), которые в половине случаев прогрессируют до полномасштабной болезни Альцгеймера. Исследователи разделили участников на две группы: первая занималась быстрой ходьбой несколько раз в неделю, а вторая растяжкой.Первая группа начинала с трех тренировок в неделю по 25-30 минут. Спустя семь месяцев они уже делали 4-5 тренировок по 30-40 минут. Согласно исследованию, в группе, которая ходила, улучшились моторные навыки, память и когнитивные функции, а также кардиоподготовка. В группе, которая занималась растяжкой, изменения не были зарегистрированы.