В России разрабатывают чип для выявления коронавируса

Распотребнадзор сообщил о разработке биочипа для диагностирования пневмонии, в том числе и коронавируса.«Он выглядит как небольшая пластина, размером 25?75 мм, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять „генетический портрет“ возбудителей внебольничных пневмоний», — рассказали создатели чипа.Разработчики обращают внимание на то, что устройство не нужно вживлять в человека. Его работа будет заключаться в исследовании биоматериалов, взятых у пациента. Технология позволит проводить одновременно большое количество тестов на единственном образце.Начало испытаний биочипа запланировано на 2023 год.