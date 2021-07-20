В России разрабатывают чип для выявления коронавируса
«Он выглядит как небольшая пластина, размером 25?75 мм, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять „генетический портрет“ возбудителей внебольничных пневмоний», — рассказали создатели чипа.
Разработчики обращают внимание на то, что устройство не нужно вживлять в человека. Его работа будет заключаться в исследовании биоматериалов, взятых у пациента. Технология позволит проводить одновременно большое количество тестов на единственном образце.
Начало испытаний биочипа запланировано на 2023 год.
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