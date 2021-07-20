Названы целебные свойства оливкового масла

Добавьте его в свой рацион.Оливковое масло помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. А еще – не вызывает гипергликемию, поэтому рекомендовано при диабете и людям с лишним весом.Хотите защитить сосуды от развития атеросклероза – выбирайте оливковое масло первого отжима. Именно масло оливы наиболее полезно для сердца, сосудов, а еще не влияет на колебания уровня сахара в крови.Почему именно оливковое масло так полезноОливковое масло давно известно своими целебными свойствами: именно масло оливы – основной компонента средиземноморской диеты. А этот тип питания признан самым полезным для здоровья. Ученые сравнивали влияние на организм оливкового и сливочного масел: масло оливы усиливает сосудорасширяющие свойства сосудов.Даже если употреблять это масло всего несколько дней. Также оливковое масло, в отличие от сливочного, не вызывает гипергликемию, то есть резкое повышение уровня сахара в крови. А гипергликемия, даже если у вас нет диабета, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Как лучше есть оливковое маслоОливковое масло богатое полезными жирными кислотами, его можно как добавлять в салаты, так и использовать для жарки. У масла оливы канцерогенность (то есть вероятность вызывать злокачественные опухоли) при нагревании значительно ниже, чем у подсолнечного масла.Исследователи отмечают, что если вы любите рис и картофель (а эти продукты очень популярны, особенно среди молодежи), которые повышают уровень сахара в крови, то лучше их употреблять с оливковым маслом, а не с подсолнечным или сливочным.