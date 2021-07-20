Топ-4 полезных свойств каштанов, которые вас удивят

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Какие вещества включают в себя каштаны, и в чем их польза для здоровья человека.Каштаны — одно из главных лакомств Рождества. Однако эти орехи не только порадуют вас в зимний праздник, но и в любой другой день, так как они содержат большое количество витаминов и важных минералов, которые полезны для всего организма.В 30 граммах каштанов содержится:70 калорий0,6 грамма жиров15 грамм углеводов1,4 грамм пищевых волокон (5%)3 грамма сахара0,9 грамма белкавитамин C — 12% суточной нормывитамин B-6 — 5% суточной нормымедь — 7% суточной нормымарганец — 17% суточной нормыкалий — 4% суточной нормымагний — 2% суточной нормыПольза клетчаткиАмериканцы в среднем съедают около 16 грамм клетчатки в день, что составляет половину от рекомендуемого количества. По данным клиники Майо, клетчатка в растительных продуктах, таких как орехи, может помочь поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, снизить уровень холестерина, а также поможет вам контролировать вес тела.Польза сложных углеводовВ то время как миндаль и арахис содержат большое количество белка, каштаны преимущественно состоят из сложных углеводов, которые организм медленно переваривает для получения стабильного источника энергии. По данным Гарвардской школы питания им. Т. Чана, продукты с высоким содержанием клетчатки и сложных углеводов, помогают держать в норме уровень сахара в крови.Польза витамина СВитамин С известен, как укрепляющий иммунную систему вещество, также он поддерживает образование кровеносных сосудов, хрящей, мышц и коллагена по всему телу. Антиоксидант защищает ваши клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов и способствует усвоению и хранению железа.Польза медиПо данным Национальной медицинской библиотеки США, медь, как и витамин С, поддерживает здоровье кровеносных сосудов, нервов, иммунной системы и костей, а также способствует усвоению железа. Около 10 жареных каштанов содержат 21% от рекомендуемой дневной нормы.Как есть каштаныДоктор медицинских наук и директор Института ведения домашнего хозяйства Жаклин Лондон говорит, что каштаны отлично подходят для измельчения в муку, использования в качестве заменителя гренок в салатах, для заправки супов, тушеного мяса и жаркого. Чтобы получить максимальную пользу от каштанов, лучше орехи покупать свежими, и обжаривать или отваривать их. Также рекомендуется отказаться от сладких каштановых пюре и сиропов.Помимо традиционных салатов и супов, каштаны хорошо сочетаются с яблоками, капустой, индейкой, свининой, шалфеем, тимьяном и грибами.