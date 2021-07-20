Российские ученые победили болезнь Альцгеймера

Уральским ученым удалось победить болезнь Альцгеймера, сообщается в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.

Деятели науки смогли создать соединения, прерывающие ход дегенерации нейронов, которая становится причиной прогрессирования развития не только болезни Альцгеймера, а и ей подобных, в том числе это касается Паркинсона.

Исследовали добились накопления в клетках белков, позволяющих уберечь ткани мозга от воздействия токсинов, а клетки человека от влияния на них всевозможных разновидностей стресса.
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