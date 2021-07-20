Российские ученые победили болезнь Альцгеймера
Деятели науки смогли создать соединения, прерывающие ход дегенерации нейронов, которая становится причиной прогрессирования развития не только болезни Альцгеймера, а и ей подобных, в том числе это касается Паркинсона.
Исследовали добились накопления в клетках белков, позволяющих уберечь ткани мозга от воздействия токсинов, а клетки человека от влияния на них всевозможных разновидностей стресса.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Неврология
Добавить комментарий