Российские ученые победили болезнь Альцгеймера

Уральским ученым удалось победить болезнь Альцгеймера, сообщается в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.Деятели науки смогли создать соединения, прерывающие ход дегенерации нейронов, которая становится причиной прогрессирования развития не только болезни Альцгеймера, а и ей подобных, в том числе это касается Паркинсона.Исследовали добились накопления в клетках белков, позволяющих уберечь ткани мозга от воздействия токсинов, а клетки человека от влияния на них всевозможных разновидностей стресса.