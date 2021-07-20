Названы гормоны, замедляющие процессы старения

Как старение зависит от гормонов.Специалисты по борьбе со старением называют DHEA (ДГЭА, дегидроэпиандостерон) гормоном против старения, и если бы существовал антивозрастной препарат, то это был бы ДГЭА.Фактически, это «прогормон», с помощью которого вырабатываются многие другие гормоны (андростендион, эстроген, тестостерон). Большая его часть образуется в надпочечниках, а часть также образуется в яичниках и яичках. Уровень ДГЭА снижается с возрастом и примерно к 60 годам составляет всего 10-20% от значения 20-летнего человека. Хронический стресс снижает его уровень, а уровень кортизола становится выше, тем самым ускоряя старение.У молодых людей стресс повышает уровень кортизола, за которым следует повышение уровня ДГЭА, но с годами мы теряем этот замещающий эффект, и защитная роль ДГЭА снижается. Многие называют его источником молодости, потому что он влияет на кости, кожу, мозг, метаболизм жиров и сахара, настроение, либидо, иммунную систему.Но есть и другие гормоны, которые определяют, как долго организм будет «молодым».Гормон ростаГормон роста еще называют «фонтаном молодости». Это важный гормон против старения, как сам по себе, так и из-за его действия на другие гормоны. Синтезируется в передней доле гипофиза. Он формируется волнами с пиком в начале ночи. С годами он резко снижается, примерно на 14% каждые десять лет. Исследования показали следующие положительные эффекты гормона роста: увеличение мышечной массы, уменьшение жировой массы, увеличение энергии, улучшение либидо, более быстрая регенерация жизненно важных органов, улучшение иммунной системы, снижение уровня холестерина… Основными признаками снижения уровня гормона роста являются: дряблая кожа, атрофия мышц, гинекомастия, атрофия яичек, накопление избыточного жира на животе, истощение, перепады настроения… Людям, у которых слишком мало гормона роста, обычно трудно бодрствовать после полуночи.МелатонинГоворят, что его цель – защитить жизнь, так как он есть почти в каждом живом организме. Кажется, он сможет продлить жизнедеятельность на целых четверть века. Он формируется в головном мозге, и его секреция контролируется как ритмом дня-ночи, так и временами года. Он образуется только ночью, так как дневной свет быстро и полностью подавляет его секрецию. После 40 лет его уровень также снижается. Мелатонин успокаивает организм и поэтому способствует хорошему сну.ТестостеронУ мужчин постепенно снижается уровень половых гормонов, чаще всего тестостерона. Это мужская менопауза, называемая андропаузой, которая обычно начинается где-то после 45 лет. Тестостерон влияет на настроение, чувства, поведение (низкие значения могут вызвать депрессию, меланхолию, раздражительность), мышечную массу и силу, сердечную мышцу, либидо… Основные признаки андропаузы включают: усталость, раздражительность, депрессию, боли в суставах, сухость кожи, снижение либидо…ЭстрогенЭстрогены – женские половые гормоны. Существует три различных типа эстрогенов: эстрадиол, эстриол и эстрон. Эстрадиол – хороший эстроген, замедляет старение мозга и является мощным антиоксидантом. После 40 лет его уровень резко падает из-за атрофии яичников. Основные признаки его дефицита: вздутие живота, лихорадка, ночная потливость, нарушения сна, депрессия, беспокойство, снижение либидо, сухость кожи и слизистых оболочек…Эстрон, с другой стороны, является плохим эстрогеном, потому что он замедляет действие эстрадиола, предотвращая его связывание с рецептором.Гормон щитовидной железы (ЩЖ).Слишком часто усталость и медлительность являются очевидной и неизбежной частью старения. Однако мы не знаем, что старение – это всего лишь маска, которая часто скрывает гипотиреоз (слишком мало гормона ЩЖ). ЩЖ находится спереди, у основания шеи, перед трахеей и имеет форму бабочки. Благодаря своим гормонам она влияет на наш общий метаболизм и регулирование температуры тела. Когда железа работает хорошо, мы бодры, в хорошем настроении и полны энергии. Однако часто оказывается, что люди, которые думают, что их ЩЖ здорова, на самом деле имеют неоптимальную работоспособность. Основными признаками гипотиреоза являются: утомляемость (особенно утром, когда мы встаем), депрессия, постоянное чувство холода, головная боль, мышечные спазмы, запор, болезненность суставов…Патологические состояния ЩЖ встречаются редко, но с возрастом ее функция ухудшается, и мы должны знать, что стресс является основным и частым триггером гипотиреоза.КортизолЕсли бы мы могли сказать, что есть гормон, вызывающий старение, это, безусловно, был бы кортизол. Он образуется в надпочечниках и отвечает за нашу реакцию на стресс: физический, биологический, социальный. Реакция молодого человека на стресс быстрая, короткая и соответствующая ситуации, он справляется со стрессом четко, с ясными мыслями, намеком на эйфорию и общий успех. Однако у пожилых людей реакция на стрессовую ситуацию все менее и менее адаптивная. Кортизол образуется в чрезмерных количествах и слишком долго. Это состояние, которое слишком быстро старит, можно даже сказать, что кортизол является ускорителем старения.