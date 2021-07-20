Медики назвали самый опасный способ похудения

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Экстремальный способ, который может навредить здоровью.Существует много диет, но одну из них диетологи назвали самой опасной для здоровья организма.Оказывается, диета, основанная только на употреблении одной лишь жидкости (воды, чая, кофе), является самой опасной, если отсутствуют другие продукты питания.Водные и чайные, а также детокс диеты нынче являются популярными. Они предусматривают только употребление жидкости, и исключают из меню любые твердые продукты.Конечно, такой метод похудения помогает быстро избавиться от лишнего жира, поэтому пользователи соцсетей наперебой публикуют в соцсетях снимки с достигнутыми результатами. В это жнее время эксперты не перестают предупреждать, что именно такая диета может нанести наибольший вред здоровью.Дело в том, что человеческому организму для нормальной жизненной деятельности нужна нормальная пища, иначе сердце не будет получать достаточно энергии для работы. В итоге тело будет забирать эту энергию из мышц, после чего человек лишается всех питательных веществ и становится «выжатым лимоном».Так, эксперт по пищевым расстройствам Джоанн Лабинер из Великобритании связала голодание на воде с таким заболеванием, как анорексия. При этом она заявила, что водную диету нужно непременно избегать, не попадаясь на уловку, что благодаря ей можно быстро похудеть.В то же время американский уролог Джейсон Фунг заявил, что такого рода голодание действительно может быть полезным, но лишь в конкретных случаях и для определенных пациентов. Плюс ко всему такая диета если и допустима, то под строгим контролем врача и в самые кратчайшие сроки.