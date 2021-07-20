Диетолог рассказала, какие продукты защищают кожу от солнца

Летом нужно уделять особое внимание защите кожи от интенсивного солнечного ультрафиолетового излучения. Систематическое использование специальных защитных кремов — разумный способ, но не единственный. Диетолог Айше Гюль Гювер назвала продукты питания, которые помогут организму поддержать здоровье кожного покрова в жару.Для того, чтобы затормозить старение кожи, нужно отказаться от чрезмерного употребления продуктов с повышенным содержанием жиров и сахара, плюс, не стоит есть пережаренное мясо. Важно подбирать продукты с высоким содержанием антиоксидантов, в частности — глутатиона. "В этом плане хороши серосодержащие продукты, в которых есть аминокислоты-предшественники глутатиона. Это брокколи, редис, руккола, репчатый лук, чеснок, индейка, красное мясо, курица, рыба", — отметила специалист.Диетолог добавила, что вода, которая поступает в организм вместе с едой, увлажняет тело эффективнее, чем просто вода. Соответственно, летом следует употреблять больше фруктов и овощей. Клубника, персики, арбузы, томаты, апельсины, кабачки, огурцы, салат-латук — все это не только источники витаминов и минералов, но и источники воды.Тело нуждается в меланине — это соединение придает цвет глазам, волосам и коже. Для того, чтобы организм эффективно синтезировал меланин, нужно употреблять листовые зеленые овощи, а также овощи и фрукты темного цвета — свеклу, черешню, чернику, артишоки, клубнику, и так далее. Полезно есть темный шоколад, жирную рыбу, сыр и яйца.