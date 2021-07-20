Опубликован полный перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса
В интервью РИА Новости, опубликовавшему полный перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, ученый фармаколог Андрей Кондрахин констатировал, что
«Медотвод дают людям, которые когда-то делали прививку, и у них развилась температурная реакция – 40 градусов и выше».
Еще одна категория граждан, которым противопоказана вакцинация, – это
«люди, которые имели гиперчувствительность к другим препаратам, содержащим похожие вещества; если ранее после прививки возникали анафилактический шок или отек Квинке».
Также экспертом были перечислены другие противопоказания к прививке.
Юный возраст, когда еще нет 18 лет.
Наличие заболеваний в острой форме, инфекционных и неинфекционных.
Обострившееся хроническое заболевание.
Кондрахин пояснил, что в случае острых форм заболеваний, хронических и нет, необходимо дождаться полного выздоровления, – после этого можно вакцинироваться. Если у человека достаточно слабое ОРВИ, без повышения температуры, то он вполне может пойти и привиться.
Также врач назвал патологии, при которых вакцинация «Спутником V» должна проводиться «с осторожностью».
Хронические болезни печени, почек.
Эндокринные.
Тяжелые болезни системы кроветворения.
Заболевания ЦНС, например, эпилепсия.
Наличие острого коронарного синдрома.
Острое нарушение кровообращения головного мозга.
Воспаление в сердце, включая миокардит.
По словам ученого, люди с перечисленными патологиями должны получать прививку строго после реабилитации. Вакцинация в период обострения может быть опасной для человека, он при этом рискует резким ухудшением своего состояния.
«Вторую дозу «Спутника V» не вводят, если у привитого появились острые поствакцинальные осложнения; температура 40 градусов и выше, анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром и так далее», - уточнил эксперт.
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