Опубликован полный перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Наличие некоторых заболеваний, обостренные реакции организма в виде аллергических проявлений – что еще является причиной для отвода от вакцинации?В интервью РИА Новости, опубликовавшему полный перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, ученый фармаколог Андрей Кондрахин констатировал, что«Медотвод дают людям, которые когда-то делали прививку, и у них развилась температурная реакция – 40 градусов и выше».Еще одна категория граждан, которым противопоказана вакцинация, – это«люди, которые имели гиперчувствительность к другим препаратам, содержащим похожие вещества; если ранее после прививки возникали анафилактический шок или отек Квинке».Также экспертом были перечислены другие противопоказания к прививке.Юный возраст, когда еще нет 18 лет.Наличие заболеваний в острой форме, инфекционных и неинфекционных.Обострившееся хроническое заболевание.Кондрахин пояснил, что в случае острых форм заболеваний, хронических и нет, необходимо дождаться полного выздоровления, – после этого можно вакцинироваться. Если у человека достаточно слабое ОРВИ, без повышения температуры, то он вполне может пойти и привиться.Также врач назвал патологии, при которых вакцинация «Спутником V» должна проводиться «с осторожностью».Хронические болезни печени, почек.Эндокринные.Тяжелые болезни системы кроветворения.Заболевания ЦНС, например, эпилепсия.Наличие острого коронарного синдрома.Острое нарушение кровообращения головного мозга.Воспаление в сердце, включая миокардит.По словам ученого, люди с перечисленными патологиями должны получать прививку строго после реабилитации. Вакцинация в период обострения может быть опасной для человека, он при этом рискует резким ухудшением своего состояния.«Вторую дозу «Спутника V» не вводят, если у привитого появились острые поствакцинальные осложнения; температура 40 градусов и выше, анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром и так далее», - уточнил эксперт.