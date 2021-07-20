Отсутствие рыбы в рационе опасней курения

Если человек не употребляет ежедневно жирную рыбу, то его продолжительность жизни может сократиться больше, чем при курении. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Канады.Нехватка жирных кислот Омега-3 в диете сокращает продолжительность жизни сильнее, чем курение, как показало исследование. Его авторы обнаружили, что если вредная привычка, связанная с табаком, сокращает продолжительность жизни, в среднем, на 4 года, то отсутствие в рационе достаточного количества жирных кислот, встречающихся в таких видах рыбы, как форель или селёдка, уменьшает её на 5 лет.Жирные кислоты известны своим полезным воздействием на сердце, они также сокращают количество сгустков крови. Если в организме человека отмечается уровень этих жирных кислот от 8% и выше, то он считается хорошим, средним - от 4% до 8%, а низким - менее 4%. Авторы исследования отмечают, что в Японии, где среднестатистический уровень жирных кислот Омега-3 у населения значительно выше 8%, ожидаемая продолжительность жизни на 5 лет больше, чем даже в США. А там уровень кислот Омега-3 у среднего человека ниже 5%.Именно поэтому, если мы активно включаем в свой рацион жирную рыбу и другие продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3, то это может продлить жизнь. Напомним, что жирных кислот много не только в жирной рыбе, но и, например, в авокадо, а также в таких популярных у россиян видах перекуса, как тыквенные и подсолнечные семечки.