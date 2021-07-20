Названы калорийные продукты, полезные для здоровья

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В ним много полезных микроэлементов.Когда речь заходит о желании сбросить лишние килограммы, мы первым делом пытаемся исключить из рациона самые калорийные продукты. Они становятся нашими злейшими врагами, и большинство людей просто перестает их употреблять, отправив в черный список.Так делать не стоит, потому что многие из них на самом деле помогают в борьбе с лишними жировыми отложениями, снижают уровень холестерина, а также содержат огромное количество витаминов и других полезных для здоровья веществ.Фисташки560 ккал/100г, стандартная порция 30 гПожалуй, это самые правильные орехи, которые нужно есть несмотря на их калорийность. Диетологи рекомендуют покупать орешки в скорлупе, в этом случае вы отвлекаетесь на то, чтоб их очистить, медленнее едите, а значит быстрее наедаетесь, т.к. желудок успевает дать правильный сигнал в мозг о том, что вы насытились. Зеленый и фиолетовый пигмент в орешках говорит о том, что в них содержится огромное количество антиоксидантов, а недавние исследования подтверждают, что фисташки очень полезны при гестационном диабете, возникающем при беременности. Также орехи снижают уровень «плохого холестерина» в крови.Авокадо160 ккал/100г, стандартная порция 200гАвокадо за последние годы стал очень популярным продуктом, и вот почему. Плод является источником здоровых мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить уровень холестерина. В нем содержится почти 3 десятка витаминов, фолиевая кислота и лютеин. К тому же авокадо очень сытные и вкусные. А если вы никак не можете найти в магазинах хорошие авокадо и вам кажется, что все они незрелые, имейте в виду, что они дозревают дома, как и бананы. Так что через пару дней он будет очень даже вкусным.Стейк300 ккал/100г, стандартная порция 150гС точки зрения диетологов постное мясо — это отличный источник протеинов, железа и витаминов группы B, так что мясо есть нужно, важно просто не делать это слишком часто и избегать больших порций. В молодой баранине, например, содержатся мононенасыщенные жиры, а также альфа-линоленовая кислота, при нехватке которой у нас возникает мышечная слабость и перемены настроения.Шоколад580 ккал/100г, стандартная порция 40гВозможно, вы не ожидали увидеть шоколад в этом списке, но он действительно очень полезен и для худых, и для полных. Во-первых, он поднимает настроение, что просто необходимо во время диеты, а во-вторых в нем содержатся флавоноиды, которые улучшают проницаемость стенок сосудов и способствуют выработке оксида азота в крови в результате чего улучшается кровообращение. Речь, конечно, идет о хорошем качественном шоколаде с содержанием какао не менее 75?80%.Семена чиа480 ккал/100г, стандартная порция 10гЭто один из самых чудесных и уникальных продуктов, в котором содержится целый список полезных веществ. Одно из важнейших свойств семян — большое содержание кислот Омега-6 и Омега-3. Попадая в желудок, маленькие семечки способны разбухать, таким образом у вас появляется чувство сытости, а желание что-то пожевать пропадает. Диетологи рекомендуют замачивать семена чиа на ночь в воде или молоке, а с утра добавлять в йогурты, каши или мюсли.Кокосовое масло895 ккал/100г, стандартная порция 10гСреднецепочечные триглицериды, из которых состоит кокосовое масло, лучше растворяются в воде, поэтому масло можно добавлять не только в горячие, но и в холодные блюда. Масло проще усваивается организмом, способно ускорить метаболизм и снизить уровень холестерина. Сейчас масло не сложно найти в супермаркетах, и стоит оно совсем не дорого.Киноа360 ккал/100г, стандартная порция 50 г (в сухом виде)Киноа, возможно, не самое простое для запоминания слово, но этот злак стоит того, чтобы его запомнить его и добавить в свой рацион. Эта злаковая культура входит в двадцатку самых полезных в мире продуктов. Она способна снизить уровень сахара и холестерина, поэтому полезна тем, кто страдает диабетом, заболеваниями сердца и повышенным давлением. Она богата клетчаткой, выводит из организма токсины и шлаки, а также способна оказывать успокаивающее действие на нервную систему человека.Киноа можно готовить также, как рис, использовать в качестве основы для различных блюд и салатов или употреблять в виде каши.Сухофрукты360 ккал/100г, стандартная порция 50гВсем известно, что сухофрукты изобилуют полезными веществами и витаминами, но выбирая их, обращайте внимание на то, чтобы они были без добавления сахара. В таком случае, почему бы время от времени не вознаградить себя за усилия в борьбе с лишним весом и не съесть горсть полезных сухофруктов.