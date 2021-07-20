Ранние симптомы диабета: назван ряд предупреждающих знаков, которые «нельзя игнорировать»

Диабет 1 или 2 типа может развиться в любом возрасте, и крайне полезно знать ранние признаки заболевания, чтобы не допустить опасных осложнений и последствий.Такое заболевание, как сахарный диабет, может эффективно поддаваться контролю, когда человек следует назначенной врачом системе лечения, включающей в том числе определенные изменения в образе жизни. В случае диабета 2 типа его раннее обнаружение и своевременно предпринятые меры достаточно хорошо позволяют нормализовать работу организма, вернуть здоровый баланс сахара.Считается, что диабет может длительное время прогрессировать бессимптомно, и появление признаков, говорящих о заболевании им означает, что в организме произошли серьезные негативные изменения. Но существуют ранние предупреждающие знаки болезни, которые во многих случаях игнорируются, либо им не придается большого значения, они не вызывают обеспокоенности, побуждающей обратиться к врачу.Типы диабета. Медики констатируют, что диабет 1 или 2 типа может развиться у человека в любом возрасте. Наиболее распространенным является диабет 2 типа: он поражает примерно 90% всех больных. Чем отличаются эти типы? Диабет 1 типа развивается как аутоиммунное заболевание: организм начинает сам атаковать собственные клетки поджелудочной железы, препятствуя нормальной выработке инсулина – гормона, регулирующего баланс сахара в крови. При диабете 2 типа организм перестает адекватно производить гормон, и подобное нарушение может быть следствием ряда факторов, включая ожирение, нездоровый образ жизни и малоподвижность.Ученые отмечают, что при заболевании диабетом 1 типа предупреждающие признаки заболевания возникают быстрее, чем когда человек поражается диабетом 2 типа. Иногда эти симптомы появляются «относительно внезапно» в результате нескольких пересекающихся условий и факторов, к которым относятся наследственность, подверженность вирусам, воздействие окружающей среды.Ранние признаки, «которые нельзя игнорировать». Медицинские эксперты называют ряд ранних предупреждающих симптомов диабета, которые, по их словам, «нельзя игнорировать», – их список опубликовал Express Health.Затуманенное зрениеПовышенная, неутолимая жажда.Чрезмерное мочеиспускание.Необъяснимая потеря веса.Перепады настроения, раздражительность.Чрезмерный голод.Ночное недержание мочи у детей, которого не было раньше.Слабость разных участков тела.Необычная усталость.Предупреждающие знаки диабета 2 типа. Ему свойственны симптомы, не проявляющиеся так внезапно, как при 1 типе. Некоторые ранние предупреждающие признаки двух типов диабета совпадают – это частое мочеиспускание, повышенная жажда, чрезмерный голод, усталость и нечеткое зрение.Симптомы, традиционно присущие только 2 типу диабета, включаютМедленное заживление порезов или ран.Покалывание, боль или онемение в руках и ногах.Темные пятна на коже.Зуд и дрожжевые инфекции.Что произойдет, если диабет прогрессирует? Если заболевание неконтролируемо развивается и уровень сахара в крови становится постоянно высоким, это повышает риск следующих осложнений.Проблемы с сексуальной активностью.ИнсультНевропатия (повреждение нервов).Заболевания глаз и потеря зрения.Проблемы со стопами.Болезнь почек.Болезнь сердца.