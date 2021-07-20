Чтение, головоломки и настольные игры могут отсрочить болезнь Альцгеймера на 5 лет

Эффективного лечения болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний нервной системы до сих пор не существует, однако изменение образа жизни может как минимум снизить риск его развития. Авторы нового исследования рекомендуют людям старше 80 лет продолжать регулярно «тренировать» мозг и держать в тонусе умственную активность.Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабоумия, развивающегося в пожилом и старческом возрасте. Первые симптомы могут появиться уже после 40 лет, а после 70-летнего возраста частота заболевания доходит до 30%. Вопрос о том, способен ли активный умственный труд влиять на деменцию, изучается давно. На сегодняшний день известно, что у людей, которые наиболее активно занимался умственной деятельностью в течение жизни, снижение когнитивных функций происходит на 32 % медленнее. У тех, кто мало читает, пишет, получает и обрабатывает недостаточно информации, деменция развивается быстрее.Ученые из Университета Раша считают, что несложная умственная активность, такая как чтение, игры в карты и головоломки может продлить здоровье мозга даже у людей старше 80 лет. В своем новом исследовании они собрали и проанализировали данные 1,9 тысячи человек, средний возраст которых составил 80 лет. Ни у кого их них не была диагностирована деменция.В начале исследования ученые провели опрос участников о том, как часто они читали книги, играют в шашки, карты или собирают головоломки в прошлом году. Добровольцы также сообщили о своей умственной и познавательной активности в детстве, в зрелом и среднем возрасте.За 6,8 лет наблюдений у 457 участников была диагностирована болезнь Альцгеймера. Ученые обнаружили, что у людей с наибольшей умственной активностью деменция развивалась в среднем в 94 года, в то время у тех, кто меньше «тренировал» свой мозг или не делал этого совсем, это заболевания появилось на пять лет раньше, в 89 лет.Авторы исследования также изучили мозг 695 участников, которые скончались во время исследования и не обнаружили связи с когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные бляшки. Ученые отметили, что поддержание умственной активности в тонусе — это не «волшебная таблетка» от заболевания, а лишь способ его отсрочить.«Эти результаты прекрасно согласуется с десятилетиями фундаментальной науки и дают первый подробный «рецепт» когнитивной деятельности, который врачи могут предложить своим пациентам и общественности в целом для профилактики этого заболевания», — считают ученые.