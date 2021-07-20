Врач объяснил, может ли остаться шрам после прививки против коронавируса

Препараты для вакцинации, которые вводятся под кожу, могут оставлять шрамы. Существует ли риск появления рубцов после внутримышечной прививки от коронавирусной инфекции — информационно-аналитическому журналу "Слово и Дело" рассказал кандидат медицинских наук Сергей Грошев.Вакцина против COVID-19 вводится внутримышечно, и это ключевой аспект, который нужно понимать, чтобы избавиться от страха получить шрам. "Вакцины от COVID-19 — внутримышечные. Укол можно было бы делать и в ягодицу, но для удобства выбрали мышцы плеча. Вакцина от туберкулеза (БЦЖ), от которой остаются шрамы, вводится внутрикожно. В месте введения такой вакцины развивается иммунный ответ, из-за чего и появляется заметный рубец", — объяснил Грошев.Прививка от COVID-19 тоже приводит к активизации воспалительного процесса, поэтому у части людей появляется боль в месте укола, которая может сохраняться несколько дней. Плечо может стать теплым на ощупь, иногда в месте укола можно заметить припухлость. Но иммунная реакция развивается внутри мышцы, поэтому никакого шрама на коже быть не может."Есть сообщения о формировании рубцов в месте введения вакцины от коронавируса. Их можно объяснить по-разному. Первое — это ложь. Второе — человек принял старый след от БЦЖ, который он до этого не замечал, за след от новой прививки. И третье — нельзя исключать, что в некоторых случаях вакцина вводится недостаточно глубоко, а затем пациент мочит или пачкает место укола. В таком случае действительно может быть выраженное воспаление на коже", — заявил Грошев.