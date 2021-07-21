Кушать не подано: 16 случаев, когда еда становится ядом

Получить неудовольствие от еды проще, чем может показаться. Разнообразные вирусы легко передаются, например, в процессе готовки, а многие бактерии выживают при комнатной температуре. Причем даже самая, казалось бы, безопасная еда может стать причиной серьезного отравления или чего похуже. Вот список продуктов и блюд, которых при определенных условиях стоит опасаться.1. Сырые росткиПшеницу можно, а люцерну, например, нежелательно, поскольку она способствует размножению кишечных бактерий E.coli.2. Остатки супов, тушеного и жареногоЕсли готовую еду вовремя не поставить в холодильник (в течение двух-трех часов), в ней начинают размножаться токсичные микроорганизмы. Чаще всего — в тушеном и жареном мясе.3. Остатки рисаВ нем может найти пристанище Bacillus cereus — бактерия, поражающая рисовые поля и способная пережить даже термообработку. Вероятность заражения невелика, но чтобы не получить тошноту через полчаса или диарею в ближайшие несколько, не оставляйте рис при комнатной температуре и не храните в холодильнике дольше суток.4. Салаты с картофелем, яйцами и рыбойСтафилококк любит размножаться в подобных кушаньях, особенно если их мешали руками (например, в время пикника). Так что от салатов, которые выглядят хотя бы слегка несвежими, лучше держаться подальше.5. Фруктовый салатВ отличие от яблока, которое вы помыли и съели сами, фруктовый салат может пройти через немало рук, которые мыли и резали фрукты. Так что если вы не уверены в его благородном происхождении — не ешьте.6. Бургеры с непрожаренной котлетойМясу в большинстве случаев не грозят паразиты, поскольку внешний слой обычно прожарен при нормальной температуре. Но котлеты для бургеров могут быть сделаны из совершенно разного мяса, и бактерии могут оказаться в любой части — хоть сверху, хоть внутри. Забавно, что бургеры из фастфуда самые безопасные, поскольку контроль качества при больших объемах направлен на то, чтобы жалоб было как можно меньше.7. Еда в столовых и на шведском столеЧем больше рук касалось еды и чем сложнее ее путь к тарелке, тем больше шансов подцепить заразу.8. Непастеризованные молочные продуктыКакой бы стерильной ни была молочная ферма, у зараженных животных есть возможность повлиять на молоко. Так что при прочих равных стоит избегать непастеризованного молока и свежего сыра.9. Еда и напитки из «вспученных» банок и контейнеровПрямой путь к ботулизму через заражение бактерией Clostridium botulinum.10. Остатки печеной картошкиЕсли не убрать в холодильник картошку в фольге в течение двух часов после приготовления, можно заразиться ботулизмом. Бактерия погибает при нагревании до 185 градусов в течение 5 минут.11. Свежие томатыФрукты и овощи могут контактировать с водой, которая, в свою очередь, может быть заражена чем-то неприятным. Помидоры особенно опасны: нередко их распределяют по размеру и цвету, сваливая в емкость с водой. Они абсорбируют эту воду. Так что перед употреблением их стоит тщательно вымыть.12. Салат-латукИ другая зелень, растущая близко к земле. Многим бактериям и споласкивание нипочем.13. Непастеризованные сокиВ каждой пачке может оказаться сок из сотен фруктов. А поскольку сок часто делают из яблок и груш, которые упали на землю, вероятность заражения довольно высока.14. Недожаренная курицаКуриное мясо — единственное, внутрь которого проникает сальмонелла. Убить ее можно температурой от 165 градусов. Также важно тщательно вымыть руки и все поверхности, с которыми соприкасалось сырое мясо.15. Сырые яйцаСальмонелла легко проникает через скорлупу, поэтому пить сырые яйца не стоит никогда. Полезно также уточнить в ресторане, нет ли сырого яйца в составе поданного соуса.16. Орехи в скорлупеИх часто собирают с земли, где можно подхватить вредные бактерии. Ломая скорлупу руками, легко занести инфекцию прямо в рот.