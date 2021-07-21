Многие считают вакцину от коронавируса опасней самого ковида

Более 25% не прошедших через вакцинацию американцев считают, что вакцина от COVID-19 представляет для них больший риск, чем вирус сам по себе. И это несмотря на тот факт, что вероятность умереть от коронавируса в сотни раз выше, чем скончаться от последствий вакцинации.Новое исследование Yahoo News/YouGov показало, что более четверти невакцинированных американцев считают коронавирус меньшей угрозой для своего здоровья чем прививку от него. Свыше трети участников опроса заявили, что вызывающий COVID-19 вирус - это очень большая угроза для США. Но 28% взрослых людей, которые не прошли по тем или иным причинам через прививки, считают иммунизацию очень рискованным мероприятием.В настоящий момент у ученых нет никаких доказательств того, что любая из доступных на территории США вакцин представляет хоть сколько-нибудь большую или сопоставимую угрозу для здоровья человека, чем коронавирус. Сегодня эксперты утверждают, что вспышка COVID-19 становится «пандемией непривитых», и почти все случаи госпитализаций и смертей происходят как раз среди людей, которые не получают прививок. По миру распространяется так называемой "«индийский»" вариант Дельта. До 45% британцев, у которых тесты выявляют коронавирус, прошли через вакцинацию, но лишь считанные единицы из них попадают в больницы с этим вирусом. Вакцинация обеспечивает адекватную защиту от тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него.При этом в отношении предыдущего «уханьского» варианта коронавируса вакцинация давала защиту от заболевания на уровне свыше 90%. «Индийский» вариант является намного более заразным, но даже в этом случае прививки в десятки раз сокращают риск тяжелой формы болезни, поскольку в организме вакцинированного человека при попадании туда вируса защита включается на гораздо более раннем этапе. Особенно важны прививки для людей с какими-либо хроническими болезнями, которые намного больше остальных рискуют умереть от COVID-19