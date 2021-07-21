Как перенастроить «тревожный мозг»: 3 шага к избавлению от тревожности

Повышенная тревожность постоянно преследует каждую пятую женщину и каждого восьмого мужчины, а все остальные время от времени испытывают беспокойство. Психолог и учителем осознанности Кристофер Дайнс раскрывает способы как перенастроить тревожный мозг.Чувство тревоги - это нормальная реакция на стресс, например, серьезное испытание, собеседование, тяжелый рабочий день или проблемы в отношениях. Все мы время от времени нервничаем, и беспокойство - это способ тела заставить вас оставаться бдительными, бдительными и не отвлекаться от задачи.Однако тревожное расстройство отличается - оно включает в себя сильную и чрезмерную тревогу и симптомы, которые полностью изнуряют и устойчивы. К счастью для вас, вы сможете отучиться от этой реакции в своем мозгу и жить относительно свободной от тревог жизни.МедитацияМедитация - это один из способов справиться с тревогой, потому что она может помочь вам понять, в каких ситуациях возникает тревога, и как работает тревога.Согласно Headspace, тревога - это когнитивное состояние, связанное с неспособностью регулировать эмоции."Последовательная практика медитации может перепрограммировать нейронные пути в мозгу и улучшить нашу способность регулировать эмоции и, следовательно, успокоить беспокойство", - говорит Дайнс.ДыханиеБольшинство из нас дышат поверхностно, что означает, что мы вдыхаем через рот, задерживаем дыхание и вдыхаем меньше воздуха. Со временем это может держать наш организм в напряженном состоянии и влиять как на психическое, так и на физическое здоровье.Недостаточно глубокое дыхание или возможность контролировать свое дыхание - это не только причина беспокойства, но и симптом тревоги.Кристофер сказал: «Регулярные долгие глубокие вдохи в течение дня принесут мгновенное облегчение»."Гуляй и говори"Все мы знаем, что упражнения полезны для нашего психического и физического здоровья. Один из способов значительно облегчить симптомы тревоги - это одновременно ходить и говорить.Звоните ли вы другу и идете один или встречаетесь с кем-то, кому доверяете, и идете на прогулку, Кристофер Дайнс сказал, что «прогулка и обсуждение вещей с другом или коллегой помогут успокоить разум и тело».