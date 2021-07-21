Чем опасно повышенное потоотделение в жару
Специалист объяснил, что недуг не просто доставляет дискомфорт, а и в условиях жары может стать причиной серьезных последствий для здоровья человека. Так, среди возможных осложнений сгущение крови, образование тромбов и выведение из организма солей. Причиной тому становится обезвоживание.
По словам эксперта, в группе повышенного риска пожилые люди и дети, так как их организм сложнее адаптируется изменениям погоды. Поэтому именно этим категориям необходимо увеличить суточное количество выпитой воды.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий