Чем опасна незаконченная вакцинация

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский заявил, что проведение вакцинации только одним компонентом небезопасно для здоровья. Это не даёт того уровня защиты, который считается адекватным.Многие россияне проходят через вакцинацию только одним компонентом, а для получения второго не являются. Они делают это для того, чтобы получить сертификат о вакцинации. Однако доктор биологических наук Алексей Аграновский в интервью радио Sputnik полагает, что эти люди действуют из хорошо известного принципа: назло маме уши отморожу. В результате, их здоровье оказывается под большей угрозой, чем у тех, кто прошел через полный курс.Такие люди, по словам Аграновского, активно употребляют в разговорах все доводы ковид-диссидентов, которые основаны на полном невежестве и нежелании разбираться с научными фактами. Хорошо известно, что однокомпонентная прививка обеспечивает слабый иммунный ответ. А значит, уязвимость перед коронавирусом у таких людей намного выше. Особенно, если учесть появление новых мутировавших штаммов вроде варианта Дельта.Любопытно, что вакцина «Спутник лайт», которая сейчас распространяется среди мигрантов, как раз и представляет собой один первый компонент традиционного «Спутника V». При этом ее создатели убеждают, что она дает вполне адекватный иммунный ответ. Однако Аграновский полагает, что для защиты от более заразных штаммов одного укола очевидно не будет достаточно. Более того, через полгода после полной вакцинации нужно делать и третью инъекцию.