В США нашли простое упражнение, защищающее от деменции

Существуют простые физические упражнения, значительно снижающие вероятность развития старческого слабоумия. Защититься от деменции помогает регулярная интенсивная ходьба.Американские ученые, представляющие Юго-западный медицинский центр Техасского университета, нашли простые упражнения для защиты от деменции, доступные для многих пожилых людей. Речь идет о быстрой ходьбе, которая помогает сохранить ментальное здоровье, если прибегать к ней три раза в неделю по 25-30 минут.Исследователи провели опыт с добровольцами, который подтвердил пользу быстрой ходьбы для ментального здоровья. В эксперименте приняли участие семьдесят человек пятидесяти пяти - семидесяти лет, у которых были незначительные когнитивные нарушения, способные перерасти в деменцию. Добровольцев разделили на две группы — половина занялась ходьбой, и другая половина — растяжкой.Через год выяснилось, что у людей, которые занимались быстрой ходьбой, улучшились не только моторные навыки, но и когнитивные функции. Авторы эксперимента отметили, что добровольцы сперва занимались ходьбой по 25-30 минут три раза в неделю, но со временем длительность и частота тренировок росла. Борьба с деменцией, как удалось доказать ученым, не требует каких-то сверхусилий или затрат.