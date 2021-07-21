Высокий холестерин: какие доступные способы позволяют снизить его лучше всего?

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Высокий уровень холестерина является бессимптомным состоянием, которое может быть смертельно опасным из-за своих последствий, – что же мы можем предпринять для его снижения?Высокий холестерин означает избыточное количество присутствующих в крови жирных веществ, и обычно это возникает из-за лишнего веса, ожирения.«Если вы едите слишком много жирной пищи, недостаточно тренируетесь, курите или злоупотребляете алкоголем, вы с большой вероятностью столкнетесь с проблемой повышенного холестерина» - сообщили в интервью Express специалисты Национальной службы здравоохранения NHS.Они напоминают, что высокий холестерин часто называется «тихим убийцей», так как о его накоплении практически невозможно узнать без анализа крови. Между тем, слишком большое количество холестерина может забивать кровеносные сосуды, что значительно повышает вероятность их закупорки, ведущей к проблемам с сердцем и значительно увеличивающей риск инсульта.Но высокий уровень холестерина вполне возможно обратить вспять, добившись его нормализации. Чтобы снизить опасно высокий уровень холестерина, большинству людей достаточно можете внести несколько простых изменений в свой образ жизни, констатируют в NHS. Какие же доступные способы, по мнению экспертов, позволяют снизить его лучше всего?Сократить употребление жирной пищи. В первую очередь, меньше есть продукты, содержащие насыщенные жиры, поскольку большое количество этого типа жиров скорее всего приведет к резкому увеличению уровня холестерина в организме. Следует предпочитать продукты, содержащие более здоровый тип жиров, – ненасыщенные.Больше двигаться. Физические упражнения должны составлять не менее двух с половиной часов в неделю.Бросить курить. Курение вредно для здоровья во многих отношениях, но оно также способствует повышению уровня холестерина. Это связано с тем специфическим влиянием, которое оказывает на сосуды табачный дым. На повреждаемые им сосудистые стенки быстрее налипают холестериновые бляшки, образующие со временем целые отложения.Уменьшить выпивку. Медики настоятельно рекомендуют избегать пьянства, употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю и проводить несколько дней в неделю без какого-либо алкоголя даже в минимальном количестве.