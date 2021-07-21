Медики объяснили, почему в жару отекают ноги и как с этим бороться

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Почему появляются отеки и как с ними бороться.С приходом жарких дней многие люди начали замечать, что у них отекают ноги и/или руки. Это явление не только делает тело человека менее привлекательным, оно также может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Сначала давайте выясним, почему появляются отеки.Почему в жару отекают ноги, руки, пальцы рукОтечность, причиной которой является накопление жидкости, называется эдемой. Если такие отеки появляются на ногах и/или руках, они называются периферическими отеками. Задержка воды в организме вызвана расширением кровяных сосудов в конечностях.Причиной расширения сосудов может быть жара, высокая влажность или множество других причин. Из-за расширения кровеносных сосудов жидкость накапливается в тканях, из-за чего они, собственно, и отекают. При этом отечность только усиливается, если человек длительное время неподвижен (стоит или сидит в одном положении), поскольку под воздействием гравитации вся эта жидкость все больше перетекает в руки и ноги.Как снять отечность рук и ногПомните, что, помимо погодных условий, причиной появления отеков могут быть заболевания почек или сердечно-сосудистой системы. В любом случае врач, скорее всего, посоветует принимать диуретики (мочегонные средства) и ограничить употребление соли.Если же Вы еще не успели обратиться к врачу (что обязательно нужно сделать), но отеки ног и рук Вас беспокоят, существует несколько способов убрать отеки.Способы уменьшить отеки рук и ног1. Поднимите ноги. Если Вы сидите на протяжении длительного времени, поставьте пуфик, табурет или стульчик под стол и положите на него ноги. Если же Вам удастся прилечь, поднимите ноги над головой, положите их на спинку дивана, на стену или просто на несколько подушек. Дайте гравитации сделать свое дело – снять отечность ног.2. Больше ходите. Если же фен-шуй в Вашем офисе не позволяет подставить под ноги более-менее высокую опору, старайтесь как можно чаще делать пятиминутные перерывы и ходить (желательно, каждый час). Это улучшит циркуляцию и поможет лимфатической системе откачать лишнюю жидкость.3. Компрессионные чулки. Если Вам приходится долго стоять на протяжении дня, надевайте компрессионные колготки, чулки или гольфы. Они помогают улучшить циркуляцию.4. Массаж рук. Если у Вас отекают руки, улучшить циркуляцию и лимфатический дренаж поможет массаж обеих рук, который необходимо выполнять кончиками пальцев, перемещаясь с плеча к запястью. Также можно выполнять следующее упражнение: держите руки на уровне груди и начинайте сжимать их в кулаки и разжимать.В каких случаях отеки могут быть опаснымиОтеки могут быть вызваны довольно серьезными проблемами со здоровьем, среди которых, помимо болезней почек и сердечно-сосудистой системы, врачи называют болезни печени, апноэ во сне, аллергии, прием определенных медицинских препаратов (например: нестероидных противовоспалительных средств, противогипертонических препаратов, кортикостероидов, антидепрессантов, ГЗТ) и химиотерапию.Эдема также может возникать в результате хирургического удаления или неправильного функционирования лимфоузлов, которые отвечают за фильтрацию жидкости и очищение организма от бактерий, вирусов и прочих патогенов.Помимо возможных серьезных заболеваний, отеки руки и ног в тяжелых случаях могут привести к появлению язв на коже. А они, в свою очередь, могут стать путем проникновения серьезных инфекций кожи. Также хроническая отечность ног и ступней повышает риск образования тромбов, которые могут попадать в жизненно важные органы (тромбоэмболия), что может привести к летальному исходу.Поэтому, если наряду с отеками рук или ног у Вас наблюдаются следующие симптомы: одышка, ускоренное сердцебиение, боль или жжение в конечности или в груди, жар, – немедленно обратитесь к врачу – такие симптомы могут быть признаком тромбоэмболии.В случае хронических отеков ног и рук, даже если Вам удается избавиться от отеков при помощи вышеописанных рекомендаций, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы он выяснил причину появления таких отеков.