Медики объяснили, почему в жару отекают ноги и как с этим бороться
С приходом жарких дней многие люди начали замечать, что у них отекают ноги и/или руки. Это явление не только делает тело человека менее привлекательным, оно также может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Сначала давайте выясним, почему появляются отеки.
Почему в жару отекают ноги, руки, пальцы рук
Отечность, причиной которой является накопление жидкости, называется эдемой. Если такие отеки появляются на ногах и/или руках, они называются периферическими отеками. Задержка воды в организме вызвана расширением кровяных сосудов в конечностях.
Причиной расширения сосудов может быть жара, высокая влажность или множество других причин. Из-за расширения кровеносных сосудов жидкость накапливается в тканях, из-за чего они, собственно, и отекают. При этом отечность только усиливается, если человек длительное время неподвижен (стоит или сидит в одном положении), поскольку под воздействием гравитации вся эта жидкость все больше перетекает в руки и ноги.
Как снять отечность рук и ног
Помните, что, помимо погодных условий, причиной появления отеков могут быть заболевания почек или сердечно-сосудистой системы. В любом случае врач, скорее всего, посоветует принимать диуретики (мочегонные средства) и ограничить употребление соли.
Если же Вы еще не успели обратиться к врачу (что обязательно нужно сделать), но отеки ног и рук Вас беспокоят, существует несколько способов убрать отеки.
Способы уменьшить отеки рук и ног
1. Поднимите ноги. Если Вы сидите на протяжении длительного времени, поставьте пуфик, табурет или стульчик под стол и положите на него ноги. Если же Вам удастся прилечь, поднимите ноги над головой, положите их на спинку дивана, на стену или просто на несколько подушек. Дайте гравитации сделать свое дело – снять отечность ног.
2. Больше ходите. Если же фен-шуй в Вашем офисе не позволяет подставить под ноги более-менее высокую опору, старайтесь как можно чаще делать пятиминутные перерывы и ходить (желательно, каждый час). Это улучшит циркуляцию и поможет лимфатической системе откачать лишнюю жидкость.
3. Компрессионные чулки. Если Вам приходится долго стоять на протяжении дня, надевайте компрессионные колготки, чулки или гольфы. Они помогают улучшить циркуляцию.
4. Массаж рук. Если у Вас отекают руки, улучшить циркуляцию и лимфатический дренаж поможет массаж обеих рук, который необходимо выполнять кончиками пальцев, перемещаясь с плеча к запястью. Также можно выполнять следующее упражнение: держите руки на уровне груди и начинайте сжимать их в кулаки и разжимать.
В каких случаях отеки могут быть опасными
Отеки могут быть вызваны довольно серьезными проблемами со здоровьем, среди которых, помимо болезней почек и сердечно-сосудистой системы, врачи называют болезни печени, апноэ во сне, аллергии, прием определенных медицинских препаратов (например: нестероидных противовоспалительных средств, противогипертонических препаратов, кортикостероидов, антидепрессантов, ГЗТ) и химиотерапию.
Эдема также может возникать в результате хирургического удаления или неправильного функционирования лимфоузлов, которые отвечают за фильтрацию жидкости и очищение организма от бактерий, вирусов и прочих патогенов.
Помимо возможных серьезных заболеваний, отеки руки и ног в тяжелых случаях могут привести к появлению язв на коже. А они, в свою очередь, могут стать путем проникновения серьезных инфекций кожи. Также хроническая отечность ног и ступней повышает риск образования тромбов, которые могут попадать в жизненно важные органы (тромбоэмболия), что может привести к летальному исходу.
Поэтому, если наряду с отеками рук или ног у Вас наблюдаются следующие симптомы: одышка, ускоренное сердцебиение, боль или жжение в конечности или в груди, жар, – немедленно обратитесь к врачу – такие симптомы могут быть признаком тромбоэмболии.
В случае хронических отеков ног и рук, даже если Вам удается избавиться от отеков при помощи вышеописанных рекомендаций, необходимо обязательно обратиться к врачу, чтобы он выяснил причину появления таких отеков.
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