Россиян предупредили об опасности самолечения антибиотиками при COVID-19
Падение доверия к системе здравоохранения, спровоцированное информационным шумом вокруг пандемии, привело к тому, что люди все чаще предпочитают лечиться средствами, которые "посоветовала соседка". Никто не задумывается о том, что врачи подбирают лечение с учетом индивидуальных особенностей организма, и то, что помогло одному пациенту, может представлять опасность для другого.
"Нигде в мире нельзя приобрести антибиотики без рецепта — такое возможно только у нас. Помогло соседу, значит поможет и мне — очень опасная теория. Врач принимает решение с учетом множества факторов, о которых не думают простые обыватели, поэтому самостоятельно лечиться антибиотиками — как минимум контрпродуктивно", — пояснил Авербах.
Не следует пить антибиотики "для профилактики". Любой врач подтвердит, что антибиотики назначаются только тогда, когда диагноз определен и в организме выявлен тот или иной бактериальный агент. Антибиотики не укрепят иммунную систему, не снимут симптомы и не ускорят процесс выздоровления, если речь идет о вирусной инфекции.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий