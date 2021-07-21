Езда на велосипеде продляет жизнь при диабете

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Internal Medicine, для взрослых, которым поставлен диагноз диабет, езда на велосипеде связана со снижением смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Доктор Матиас Рид-Ларсен из Центра исследований физической активности в Копенгагене, Дания, и его коллеги изучили корреляцию между ездой на двухколесном транспорте и смертностью среди 7,5 тыс. взрослых с диабетом. При включении в исследование (в период с 1992 по 2000 г.) участники заполняли анкеты. Повторное заполнение происходило через пять лет. 5,4 тыс. участников заполнили анкеты дважды.Исследователи обнаружили, что 1,6 тыс. случаев смерти были зарегистрированы от всех причин в течение 111 тыс. человеко-лет. По сравнению с контрольной группой, люди, которые в первой анкете указали, что ездят на велосипеде, имели более низкий риск смертности.«Анализ, проведенный Рид-Ларсеном и его коллегами, подкрепляет эпидемиологические данные о позитивном влиянии езды на велосипеде на здоровье», - пишут авторы сопроводительной редакционной статьи.