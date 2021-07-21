Езда на велосипеде продляет жизнь при диабете
Доктор Матиас Рид-Ларсен из Центра исследований физической активности в Копенгагене, Дания, и его коллеги изучили корреляцию между ездой на двухколесном транспорте и смертностью среди 7,5 тыс. взрослых с диабетом. При включении в исследование (в период с 1992 по 2000 г.) участники заполняли анкеты. Повторное заполнение происходило через пять лет. 5,4 тыс. участников заполнили анкеты дважды.
Исследователи обнаружили, что 1,6 тыс. случаев смерти были зарегистрированы от всех причин в течение 111 тыс. человеко-лет. По сравнению с контрольной группой, люди, которые в первой анкете указали, что ездят на велосипеде, имели более низкий риск смертности.
«Анализ, проведенный Рид-Ларсеном и его коллегами, подкрепляет эпидемиологические данные о позитивном влиянии езды на велосипеде на здоровье», - пишут авторы сопроводительной редакционной статьи.
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