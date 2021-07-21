Сердечная недостаточность связана с раком

Исследование показало существование связи между сердечной недостаточностью и развитием опухолей. Пациентам с болезнью сердца нужно более тщательно обследоваться на рак.Пациенты с сердечной недостаточностью могут подвергаться повышенному риску развития злокачественных новообразований, как показало исследование, результаты которого публикует журнал ESC Heart Failure. Отметим, что раковых пациентов часто проверяют на предмет наличия сердечной недостаточности, поскольку некоторые лекарства от рака могут повредить сердцу. И вот новое исследование предполагает, что пациенты с сердечной недостаточностью, которые могут с этим заболеванием жить в течение ряда лет, получат преимущество от регулярных обследований на предмет опухолей.Авторы исследования использовали специальную базу данных из Германии чтобы следить за здоровьем чуть более 100 000 пациентов с сердечной недостаточностью. Их показатели сравнивали с таким же количеством людей, у которых не было этой болезни сердца. На момент начала исследования ни у кого из его участников не выявили опухолей. За всеми следили в течение 10 лет, сопоставляя группы по возрасту, полу, весу, заболеваемостью диабетом и другими социально-экономическим характеристикам, а также уровню физической активности и вредным привычкам. Оказалось, что различия в заболеваемости раком между группами являются очень значительными. Так, среди пациентов с сердечной недостаточностью какая-либо форма рака в течение периода наблюдения было выявлена более чем у 25%. В контрольной группе цифра составила 16,2%.Можно отметить, что повышенный уровень заболеваемостью раком среди пациентов с болезнями сердца выявлялся и в ходе других исследований. Данная работа имела большую выборку и позволила отметить различия между типами рака. Так, у пациентов с сердечной недостаточностью чаще встречались опухоли губы, полости рта и глотки. Риска рака легких вырастал на 91%, рака женских половых органов - на 86%, рака кожи - на 83%. Наконец, вероятность развития опухолей толстой кишки, желудка и других видов рака пищеварительной системы вырастала на 75%, риск рака груди увеличивался на 67% а мужских половых органов - на 52%.