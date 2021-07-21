Шлем поможет уменьшить хроническую боль
Специальный "умный" шлем, обладающий способностью обрабатывать мыслительные процессы человека, может использоваться для борьбы с хронической болью. В ходе небольшого по масштабам исследования пациенты сообщили о существенном сокращении уровня болей после ношения этого девайса, способного считывать мозговые волны. Это позволяло в дальнейшем тренировать мозг для того, чтобы он лучше справлялся с неприятными симптомами.
После использования этого шлема на протяжении 8 недель также улучшились показатели сна, настроения и общего качества жизни. Уменьшилась выраженность тревожных расстройств и депрессий. Хронической болью называются болевые ощущения, которые сохраняются на протяжении более трех месяцев, несмотря на все предпринимаемые виды лечения. В России от хронических болей страдает до 18 млн человек. У кого-то они протекают умеренно, у кого-то очень интенсивно.
Распространенными причинами хронических болей являются такие болезни, как артрит, мигрени и проблемы со спиной. Для лечения хронических болей используются разные методики - от физиотерапии до обезболивающих. Универсального метода, подходящего для каждого пациента, еще не создано, а лекарства могут иметь побочные эффекты и вызывать привыкание. Новый шлем используют технологию электроэнцефалограммы, при которой электроды присоединяются к коже головы для улавливания электрической активности мозга. Эти ЭЭГ-устройства широко применяются для диагностики таких расстройств, как эпилепсия
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