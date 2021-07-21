Шлем поможет уменьшить хроническую боль

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Эксперименты показали, что страдающие от хронической боли пациенты улучшили свое состояние после использования шлема, способного читать их мозговые волны. При этом никаких неприятных ощущений применение данного устройства не вызывает.Специальный "умный" шлем, обладающий способностью обрабатывать мыслительные процессы человека, может использоваться для борьбы с хронической болью. В ходе небольшого по масштабам исследования пациенты сообщили о существенном сокращении уровня болей после ношения этого девайса, способного считывать мозговые волны. Это позволяло в дальнейшем тренировать мозг для того, чтобы он лучше справлялся с неприятными симптомами.После использования этого шлема на протяжении 8 недель также улучшились показатели сна, настроения и общего качества жизни. Уменьшилась выраженность тревожных расстройств и депрессий. Хронической болью называются болевые ощущения, которые сохраняются на протяжении более трех месяцев, несмотря на все предпринимаемые виды лечения. В России от хронических болей страдает до 18 млн человек. У кого-то они протекают умеренно, у кого-то очень интенсивно.Распространенными причинами хронических болей являются такие болезни, как артрит, мигрени и проблемы со спиной. Для лечения хронических болей используются разные методики - от физиотерапии до обезболивающих. Универсального метода, подходящего для каждого пациента, еще не создано, а лекарства могут иметь побочные эффекты и вызывать привыкание. Новый шлем используют технологию электроэнцефалограммы, при которой электроды присоединяются к коже головы для улавливания электрической активности мозга. Эти ЭЭГ-устройства широко применяются для диагностики таких расстройств, как эпилепсия