Экстракт полыни был признан эффективным средством против COVID-19

Совместное исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка, показало, что экстракт полыни является эффективным средством против коронавирусной инфекции нового типа.Лабораторные эксперименты, которые проводились с применением культур из человеческих клеток, показали, что вещества в составе экстракта полыни могут подавлять репликацию SARS-CoV-2 в организме. Ученые отметили, что одна из клеточных линий, задействованных в опыте — клетки рака легких A549-hACE2, очень уязвимые при COVID-19."Вещества из экстракта Artemisia annua (полыни однолетней) эффективно подавляют коронавирус в клетках человека, в том числе и в клетках легких. Экстракт Artemisia annua уступает в эффективности только артесунату и артеметеру", — говорят авторы исследования, добавляя, что природные вещества растительного происхождения могут помочь при коронавирусе только непосредственно после инфицирования, то есть, в рамках очень небольшого "терапевтического окна".Ранее в Израиле успешно протестировали лекарство от коронавируса, в основе которого стволовые клетки человека. Первый этап клинических испытаний показал, что новое лекарство позволяет привести в норму уровень насыщения кислородом крови пациентов с COVID-19.