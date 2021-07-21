Диетолог рассказала, кому вредно есть арбузы

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Арбузы противопоказаны людям, страдающим хроническими заболеваниями почек или сахарным диабетом.Эксперты предупреждают: получить максимальную пользу от ягод и фруктов можно только в сезон, а ранние плоды могут содержать немало опасных соединений, которые способны спровоцировать серьезнейшее отравление. Потому сразу же набрасываться на первый, купленный в этом году арбуз, не стоит.Соблюдайте меру, советует диетолог Людмила Бабич.«Арбузы, как и все бахчевые, накапливают в себе различные нитраты, такие как фосфор, калий и другие, – они содержатся в почве и используются для удобрения грунта и ускорения созревания урожая. Ягода, впитавшая в себя много таких веществ (если производитель перестарался с подкормками либо же намерено провоцировал ускоренное созревание) могут вызвать сильное отравление, особенную опасность они представляют для детей”, – предупредила она.Как мы уже говорили, в легальных местах продажи бахчевых все партии ягод проверяют на их безопасность, потому покупать эти плоды можно относительно безопасно.Не стоит также забывать о том, что, несмотря на всю пользу арбузов, некоторым людям стоит употреблять их с осторожностью. В частности, арбузы противопоказаны людям, страдающим хроническими заболеваниями почек или сахарным диабетом.ВАЖНО! Стоит помнить, что арбузы хоть и состоят в основном из воды, они провоцируют мочегонный эффект. То есть, чтобы избежать обезвоживания после их употребления, стоит обязательно пить чистую воду. Кроме того, из-за огромного количества жидкости а арбузе, при чрезмерном употреблении они создают нагрузку на почки, потому не стоит съедать за раз слишком много, лучше растянуть удовольствие. Особенно это касается детей.