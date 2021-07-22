Чем полезны для здоровья видеоигры

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В научном мире ведутся жаркие дискуссии о том, вред или пользу представляют видеоигры для здоровья людей разных возрастов. А мы перечислим те плюсы, которые уже доказаны научно.Решение проблем. Видеоигры помогают решать различные проблемы. Во время этих игр человек сталкивается с какими-то проблемами, которые необходимо преодолевать для дальнейшего продвижения в игре. А это положительно влияет на навыки решения проблем и в реальной жизни.Работа мозга. Исследования показывают, что видеоигры улучшают работу мозга и увеличивают уровень серого вещества. Это крайне важно для адекватного функционала мозга.Зрение. Видеоигры могут улучшать зрение, если вы конечно не сидите перед экраном по 5-10 часов и очень близко. Исследования приходили к выводу, что некоторые видеоигры делают человека более восприимчивым к различным оттенкам цветов.Полезны для психики. Некоторые игры исключительно хорошо влияют на психическое здоровье, поднимают настроение, сокращают уровня беспокойства и стресса. Вот уже более 10 лет некоторые психологи используют видеоигры для различных методов лечения психических расстройств.Усиливают настойчивость. Видеоигры могут помочь повысить настойчивость. Человек либо выигрывает, либо продолжает бороться, так как хочет одержать победу в видеоигре. Всё это важно для развития таких качеств, как уверенность в себе и желание достичь своих целей. Геймеры учатся на собственных ошибках.Физическая активность. Благодаря видеоиграм на игровых приставках последних поколений люди двигаются более активно. Сегодня видеоигры требуют от игроков вставать со стула, двигаться, прыгать и бегать, активно размахивать руками и даже приседать.Улучшение социальных навыков. Кто-то воспринимает геймера, как замкнутого и застенчивого человека, ярко выраженного интроверта. На самом деле, любители видеоигр имеют много друзей и обладают отличными социальными навыками, поскольку для успехов в этих играх часто требуется командная работа.Принятие решений. Играющие в видеоигры люди лучше принимают решения. Это происходит из-за того, что большинство видеоигр формируют определенные рефлексы и требуют от человека скорее принимать решения в различных ситуациях.