Назван напиток, который поможет от смертельной аритмии

Кто бы мог подумать, что мощный стимулятор сердечной деятельности кофеин в реальности уменьшает риск сердечной аритмии. И с каждой дополнительной чашкой кофе в день вероятность этого опасного для жизни нарушения сокращается на 3%.Кофе помогает нам не спать и сохранять ощущение бодрости, но также сокращает и риск аномальных ритмов сердца или аритмии. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Они тщательно проанализировали воздействие употребления кофе на количество случаев аритмии у более чем 380 000 человек. Было установлено, что на каждую дополнительную чашку кофе, употребляемую ежедневно, риск развития аритмии сокращался на 3%. Особенно это касалось артериальной фибрилляции и суправентрикулярной тахикардии.При этом не получены доказательства того, что генетически заложенные различия в метаболизме кофеина как-то влияют на связь между кофе и аритмией. Любопытно, что большинство врачей-кардиологов как раз советуют пациентам с аритмией максимально ограничить употребление кофе и кофеиносодержащих напитков.У кофеина есть и некоторые другие преимущества для нашего здоровья. Исследования показывают, что он позволяет противостоять болезням печени и диабету второго типа, даже увеличивая продолжительность жизни.Это наиболее широко употребляемый в мире стимулятор, он повышает уровень энергии приблизительно на 5%. Наука полагает, что от двух до четырех чашек кофе в сочетании с регулярными физическими нагрузками являются весьма эффективной стратегией для противостояния лишнему весу