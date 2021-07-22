Нужны ли разгрузочные дни и как их проводить

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Tсть ли жизнь после смерти и что бы такого съесть, чтобы похудеть, – пожалуй, главные вопросы мироздания. Не уверены насчет первого, а вот на второй мы готовы дискутировать вечно – в нашей постоянной рубрике о диетологии, нутрициологии и обо всем, что с связано с нашим питанием.В жаркое время года, когда аппетит не так донимает наши разум и чувства, многие вспоминают про так называемые «разгрузочные дни». Особенно если до пляжного отпуска всего ничего и осталась наивная вера в то, что можно приблизиться к формам своеймечты за несколько дней. Насколько полезен для организма такой «детокс», узнали у профессионала.Действительно, на своей практике я довольно часто сталкиваюсь с пациентами, которые пробуют разгрузочные дни с целью снизить вес, очистить организм или получить ощущение легкости после переедания. При этом варианты таких дней могут бытьразные – на соках, на кефире, яблоках, смузи (список можно продолжать бесконечно). Но насколько это оправданно и безопасно? Спойлер: нет.Когда можно включить режим разгрузкиНа самом деле разгрузочные дни с целью снижения веса не рекомендованы ни одним научным сообществом. Иногда такую меру могут использовать после операций или при некоторых заболеваниях, когда человек не может употреблять определенную пищу, но не более.Единственный и неповторимый: принцип здорового питанияДля здорового человека подход «ем, что хочу, а затем разгружаюсь на соках» необоснован и даже опасен. Здоровое питание – это прежде всего здоровое пищевое поведение: мы едим, когда голодны, и перестаем есть, когда чувствуем насыщение. Всё. Главная задача – научиться не переедать в течение дня и одновременно не игнорировать чувство голода, а не выработать в себе уникальную силу воли, чтобы периодически входить в режим голодовки и так же легко из него выходить, не срываясь на запрещенное.Понимаю, это звучит не так эффектно, как сулящие быстрый результат чудо-диеты, но здоровое питание должно быть разнообразным и полноценным и иметь целью восполнять нашиэнергетические потребности. И разгрузочный день на 800 калорий не имеет ничего общего с этой идеей.Надо ли выводить шлакиЧто касается детоксикации и выведения «шлаков и токсинов», то это вовсе антинаучная теория. В нашем организме не существует никаких шлаков, а токсины могут присутствовать после пищевого, алкогольного или наркотического отравления. Такая ситуациятребует экстренной госпитализации – и тут точно не поможет зеленый смузи с ананасом и семенами чиа. Увы!Печень, почки, кожа – вот что отвечает за выведение продуктов распада. И они прекрасно справляются без разгрузочных дней Если ты действительно хочешь помочь себе, то лучше откажись от курения и постарайся ограничить употребление алкоголя. Занимайся спортом, разнообразно питайся, и тогда никакой «чистки» проводить не потребуется.Если очень хочется посидеть на кефиреЧто касается абсолютных противопоказаний, то разгрузочные дни нельзя проводить беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями желчного пузыря и сахарным диабетом, пожилым людям, детям и пациентам с расстройствами пищевого поведения.Если же ты все-таки чувствуешь острую необходимость ощутить легкость после переедания и не набрать вес, просто вернись к своему привычному питанию (или наладь его). Добавь в рацион фрукты, овощи, легкий белок (рыба, птица), цельнозерновыепродукты, пей много жидкости. И конечно, откажись от рафинированной еды, фастфуда и сложных углеводов. Уверяю, легкость вернется сразу без всяких звездных диет и детокс-программ.