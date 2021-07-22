Эксперт рассказал, чем опасны бумажные чеки
"Токсин Бисфенол А, нанесенный на бумагу, способен проникать в кожу человека, провоцировать ряд заболеваний. Кроме того, это вещество делает документы непригодными для переработки", - сказал он.
Кроме того, специалист напомнил, что такой чек нельзя потерять или забыть. Также налоговые вычеты по электронным чекам оформляются без дополнительных документов и посещения налоговой. Эксперт выразил мнение, что со временем в крупных городах люди будут использовать только электронные чеки, потому что это позволит экономить средства, природные ресурсы и время.
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