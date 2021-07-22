Употребление красного мяса связали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний

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Специалисты неоднократно предупреждали, что у любителей говядины, свинины, баранины и других продуктов из красного мяса повышен риск сердечно-сосудистых болезней. Крупнейший на сегодняшний день обзор исследований показал, что для поддержания здоровья лучше съесть кусочек курицы или индейки.В своей публикации ученые Оксфордского университета сообщили, что от ишемической болезни сердца, вызванной сужением коронарных артерий, ежегодно во всем мире погибают около 9 миллионов человек. До настоящего момента вопрос о том, увеличивает ли потребление мяса риск сердечно-сосудистых заболеваний, оставался дискуссионным.Ученые провели обзор 13 крупных когортных исследований, в которых в общей сложности поучаствовало более 1,4 миллиона человек. Все добровольцы прошли детальную оценку пищевых привычек и рациона, состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет.Анализ данных показал, что каждые съеденные 50 граммов необработанного красного мяса в день сверх нормы (рекомендуемая ежедневная порция составляет 85 граммов) повышают риск ишемической болезни сердца на 9%. При увеличении потребления на 50 граммов обработанного мяса, например, бекона или ветчины, этот риск вырастает на 18%.Авторы обзора также озвучили хорошие новости для тех, кто предпочитает курицу или индейку: потребление мяса домашней птицы в любых количествах не связано с вероятностью развития ишемической болезни сердца.Ранее ученые Национального института рака США выяснили, что употребление красного мяса повышает риск умереть от восьми распространенных болезней, в том числе рака и диабета. Вероятность смерти у тех, кто ел красное мясо чаще всего, была на 26% выше по сравнению с теми, кто воздерживался от этого продукта в своем рационе. Для белого мяса зависимость была обратная – чем чаще участники исследования его употребляли, тем меньше был их шанс скончаться преждевременно — разница в смертности 25%.