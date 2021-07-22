Моральная усталость: названы причины возникновения и способы борьбы

Когда до депрессии — один шаг.Моральная усталость это состояние полной угнетенности человека, которое приводит к отсутствию интересов, апатии, необоснованным претензиям к себе и необъективной самооценке.Такое состояние опасно постепенным невротическим расстройством. Моральная усталость, это узкий аспект психологической усталости, на которую также влияют и факторы угнетающие психику человека.Что влияет на возникновение моральной усталостирегулярные унижениянедооценка начальствасоциальное неравенствоназойливые мысли и тревожностьрутинная работаМорально устать может и маленький ребенок и взрослый человек. Очень часто находясь в подобном состоянии, человек сам начинает разрушать свою личность, становится замкнутым, вырабатывается заниженная самооценка, неуверенность, обида на жизнь, все это ведет к потере интереса к жизни.Признаки моральной усталости:отсутствие получения удовольствия от ранее радостных и привычных занятийнежелание что-то делать на фоне потери интересапостоянные претензии к себетревожное расстройствоподавленное настроениеперепады настроения, раздражительностьпроблемы со сномплаксивости, депрессии, истерикахотсутствие аппетитатахикардияслабостьголовная боль, снижение иммунитетаКак помочь себе?учитесь решать внешние и внутренние конфликты по мере возникновения, не копите ихдушу лечат впечатлениями. Меняйте обстановку, посещайте экскурсии, развлекательные мероприятия, путешествуйтезанимайтесь спортом, гуляйте, дышите воздухомновое хобби — способно отвлечь от повторяющихся негативных мыслейне требуйте от себя слишком многого, просто оставляйте себе в покоехорошо питайтесь и высыпайтесь