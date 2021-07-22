Моральная усталость: названы причины возникновения и способы борьбы
Моральная усталость это состояние полной угнетенности человека, которое приводит к отсутствию интересов, апатии, необоснованным претензиям к себе и необъективной самооценке.
Такое состояние опасно постепенным невротическим расстройством. Моральная усталость, это узкий аспект психологической усталости, на которую также влияют и факторы угнетающие психику человека.
Что влияет на возникновение моральной усталости
регулярные унижения
недооценка начальства
социальное неравенство
назойливые мысли и тревожность
рутинная работа
Морально устать может и маленький ребенок и взрослый человек. Очень часто находясь в подобном состоянии, человек сам начинает разрушать свою личность, становится замкнутым, вырабатывается заниженная самооценка, неуверенность, обида на жизнь, все это ведет к потере интереса к жизни.
Признаки моральной усталости:
отсутствие получения удовольствия от ранее радостных и привычных занятий
нежелание что-то делать на фоне потери интереса
постоянные претензии к себе
тревожное расстройство
подавленное настроение
перепады настроения, раздражительность
проблемы со сном
плаксивости, депрессии, истериках
отсутствие аппетита
тахикардия
слабость
головная боль, снижение иммунитета
Как помочь себе?
учитесь решать внешние и внутренние конфликты по мере возникновения, не копите их
душу лечат впечатлениями. Меняйте обстановку, посещайте экскурсии, развлекательные мероприятия, путешествуйте
занимайтесь спортом, гуляйте, дышите воздухом
новое хобби — способно отвлечь от повторяющихся негативных мыслей
не требуйте от себя слишком многого, просто оставляйте себе в покое
хорошо питайтесь и высыпайтесь
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