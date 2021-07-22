Первая группа крови опасна при рассеянном склерозе

Пациенты с рассеянным склерозом (РС) и высоким уровнем антител к полиомавирусу JC (JCPyV) в крови имеют повышенный риск развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ) при лечении от РС.Для проверки связи между группой крови и риском развития ПМЛ ученые из Университетской клиники Дюссельдорфа провели анализ образцов крови 62 пациентов с ПМЛ и 64 пациентов с РС, но без ПМЛ. Моноцентрическое ретроспективное когортное исследование было представлено в журнале Brain and Behavior.В результате ученые установили, что у обладателей первой группы крови был самый высокий уровень антител JCPyV. Из 62 пациентов с ПМЛ 29 имели первую группу крови.Ученные сделали вывод, что антиген первой группы крови связан с более высокими уровнями антител против JCPyV и может влиять на риск более позднего развития ПМЛ. Они подчеркивают, что необходимы более масштабные исследования для оценки антигенов крови как возможности прогнозирования риска ПМЛ во время иммунотерапии.