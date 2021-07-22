Названы простые шаги для похудения без срывов

Советы от опытного диетолога.Каждый человек, который пытается снизить вес, сталкивается с рядом проблем. Все начинается с диеты.Далее следует голод, срыв, страх еды, стресс и увеличение веса. Как избежать такого развития ситуации рассказала нутрициолог Екатерина Медушкина.Как худеть правильно и без срывовВажно понимать, что все диеты имеют свои сроки. После этого начинаются проблемы, ведь возвращается прежний рацион, порции и вес.Для того чтобы похудеть, не нужно голодать. Питайтесь не реже, чем каждые 4 часа. Важно укладываться в свою суточную калорийность.Рацион должен быть разнообразным.Если питаться салатом неделю, то нет ничего удивительного в том, что в итоге ты все бросишь, не устояв перед искушением тортом или жареной картошкой,– уточнила Екатерина Медушкина.Обратите внимание! Для того чтобы похудеть, в первую очередь уберите весь пищевой мусор (фастфуд, газированная вода, снеки) из рациона.Используйте готовое меню, рассчитанное по калориям и нутриентам. В таком случае вам не придется думать о том, чтобы такого съесть, чтобы не навредить фигуре.Просто покупаешь нужные продукты по списку – и ешь по меню. Ничего лишнего не сможет просочиться в твой рацион. Можно готовить заранее – и тогда пропадет опасность перехватить спонтанно что-то лишнее,– уточнила нутрициолог.Важно! Меню должно полностью закрывать потребность в белках, жирах и углеводах. При таком рационе организм не будет требовать пиццу и шоколадки.Нормально хотеть съесть что-то вкусное. Важно понимать, что вместо батончика с нечитаемым составом лучше съесть творог с ягодами и уже завтра сказать себе спасибо за этот выбор,– резюмировала Екатерина Медушкина.