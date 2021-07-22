Недорогая повязка на основе коллагена может помочь при хронических ранах и язвах

Хронические раны и язвы часто успешно лечат. Однако успех их терапии ограничен рядом сложностей: бактериальной инфекцией, нарушенным кровоснабжением поврежденной области, длительным воспалением. Борьба с ними в настоящее время требует больших усилий и материальных затрат. Поэтому ученые из США, Великобритании и Ирана предложили практичный и недорогой способ лечения с использованием биополимерных повязок.В пресс-релизе, выпущенном Университетом штата Мичиган, соавтор нового исследования Мортеза Махмуди (Morteza Mahmoudi) указал, что в мире более 45 миллионов пациентов с хроническими ранами, которые не поддаются обычным методам лечения. Передовые методики терапии этого состояния используются почти исключительно в богатых странах. Средства для стимулирования регенерации могут стоить дороже 1000 долларов. Поэтому появление новых, менее дорогих и доступных, способов лечения крайне востребовано.Ученые стремились создать продукт для борьбы с ранами, который можно сделать из уже доступных недорогих биополимеров. Каркас нового перевязочного материала составила сетка из натуральных нановолокон, включая волокна коллагена – важного структурного белка соединительной ткани. Он создает хорошую поддерживающую трехмерную структуру для развития в ране кровеносных сосудов и регенерации тканей.«Важно, чтобы физические и механические свойства перевязочного материала были близки к свойствам кожи. Это нужно, чтобы новые клетки чувствовали себя как дома», – прокомментировал Махмуди.К биополимерному каркасу ученые присоединили белки, пептиды и наночастицы, которые способствуют регенерации тканей и сосудов, обладают противомикробной активностью, стимулируют иммунные силы. Со временем новый перевязочный материал самостоятельно рассасывается. Он не требует извлечения, которое потенциально может травмировать рану.После тестов на животных ученые проверили эффективность нового перевязочного материала на 13 пациентах с хроническими ранами. Все участники исследования были вылечены. Ученые предполагают, что цена одной перевязки должна составит около 20 долларов.