Идеальный гарнир: чем полезен красный рис

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Кардиолог Анна Кореневич рассказала о положительном влиянии на здоровье человека красного дрожжевого риса.Благодаря высокому содержанию клетчатки в продукте, его употребление не только помогает наладить и улучшить процесс пищеварения, а и уменьшить количество попадающего в кровь "плохого холестерина".Железо в составе крупы снижает риски появления анемии. Кроме того, низкий гликемический индекс этой разновидности риса делает его безопасным для диабетиков.