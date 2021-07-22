Идеальный гарнир: чем полезен красный рис
Благодаря высокому содержанию клетчатки в продукте, его употребление не только помогает наладить и улучшить процесс пищеварения, а и уменьшить количество попадающего в кровь "плохого холестерина".
Железо в составе крупы снижает риски появления анемии. Кроме того, низкий гликемический индекс этой разновидности риса делает его безопасным для диабетиков.
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