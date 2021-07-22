Идеальный гарнир: чем полезен красный рис

Кардиолог Анна Кореневич рассказала о положительном влиянии на здоровье человека красного дрожжевого риса.

Благодаря высокому содержанию клетчатки в продукте, его употребление не только помогает наладить и улучшить процесс пищеварения, а и уменьшить количество попадающего в кровь "плохого холестерина".

Железо в составе крупы снижает риски появления анемии. Кроме того, низкий гликемический индекс этой разновидности риса делает его безопасным для диабетиков.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь