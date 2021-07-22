Отказ от телевизора сокращает риск обструктивного апноэ во сне
Исследование возглавил Тяньи Хуанг, доцент и младший эпидемиолог в Гарвардской медицинской школе, США. Чтобы выяснить, увеличивает ли меньшая физическая активность и более сидячий образ жизни риск ОАС, профессор Хуанг и его коллеги проанализировали данные о состоянии здоровья более 138 тыс. мужчин и женщин в США, у которых в начале исследования не было клинически диагностированного ОАС. К концу наблюдения, которое длилось 10-18 лет, у 8,7 тыс. частников было диагностировано ОАС.
Ученые сравнили людей, которые два часа в неделю ходили в среднем темпе, и людей, которые бегали три часа в неделю. У последних риск развития ОАС был ниже на 54%. У людей, которые проводят более четырех часов в день сидя перед телевизором, риск ОАС был на 78% выше, чем у людей, меньше смотревших телевизор. При этом сидячий образ жизни в целом увеличивал риск на 49%.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий