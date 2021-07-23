Названа каша, защищающая от рака, тромбов и болезней сердца

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Эта каша богата витаминами и микроэлементами.Для первого приема пищи часто выбирают именно кашу. Однако, как правило, предпочтение отдается, например, манной крупе или овсянке. Однако есть еще одна простая, но полезная каша, которая способна комплексно укрепить организм.Речь идет о льняной каше. Как пишет портал, лен – это кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Но он не усваивается организмом в природной форме, по этой причине семена измельчают и употребляют в виде кашицы. Когда и для чего полезен такой завтрак?Против ракаЖурнал Frontiers in Nutrition опубликовал в 2018 году исследование, указывающее на то, что льняное семя, вероятно, может помочь снизить риск развития рака молочной железы, а также уменьшить размер опухоли. Тем не менее, дальнейшие клинические испытания все еще необходимы для проверки преимуществ льняного семени против рака молочной железы.Льняное семя также положительно связано со снижением риска развития рака предстательной железы. Исследования показали, что молотый лен очень полезен для мужчин, борющихся с раком предстательной железы, так как он богат лигнанами.Другое исследование Отдела профилактики рака и популяционных наук Техасского университета продемонстрировало, что льняное семя помогает снизить риск рака простаты. Вещество, отвечающее за это, – диетический лигнан, который в изобилии содержится в льняных семенах.От болезней сердца, тромбов и гипертонииЛьняное семя является хорошим источником флавоновых С-гликозидов. Эти полифенольные соединения ингибируют перекисное окисление липидов, агрегацию тромбоцитов, проницаемость и хрупкость капилляров, что приводит к снижению частоты сердечно-сосудистых заболеваний.Согласно исследованиям, включение льняного семени в рацион рекомендуется людям, страдающим высоким кровяным давлением. Омега-3 и клетчатка в этой пище могут снизить кровяное давление и тем самым предотвратить риск инсульта, гипертонии, а также других сердечных болезней.Есть также необычная каша, которая способна принести не меньшую пользу для здоровья. Утверждается, что она может помочь против рака и болезней сердца.