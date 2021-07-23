Борьба с облысением может привести к суициду

Многие готовы бороться с облысением любыми способами. Однако не все методы оказались безопасными для жизни, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования Гарвардского университета.Опасность заключается в побочном эффекте свредства от облысения - финастерида. Его использование чревато увеличением тревожности, депрессии и суицидального настроения в 4-5 раз. Кроме того, для психики оказались не безобидными и другие лекарства, в основе которых использован препарат.Как выяснили ученые, побочное действие продолжительного приема финастерида зафиксировано уже в 153 странах, и стало причиной нескольких судебных исков. В большей степени от него страдают мужчины до 45 лет. Однако, причину такого влияния специалисты так и не выявили.