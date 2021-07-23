Продлевает жизнь: ученые заявили об уникальном свойстве Омега-3

Простой способ увеличить продолжительность жизни почти на 5 лет.Новое исследование ученых из США и Канады раскрыло интересное свойство Омега-3. Ее умеренное употребление может увеличить продолжительность жизни почти на 5 лет.Увеличение продолжительности жизниНаблюдения за людьми старше 65 лет продолжались годами. Ученые стремились выяснить, показатели каких жирных кислот могут быть информативными «вестниками смертности».В ходе исследования проанализировали данные об уровне жирных кислот в крови у 2 240 человек в возрасте старше 65 лет. За ними наблюдали в среднем 11 лет.Так, анализ показал, что пользу приносят 4 типа жирных кислот, в частности Омега-3. Если ее добавить в рацион, это может увеличить продолжительность жизни в среднем на 4,7 года.Справка. Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты. Их главным источником считается жирная рыба – лосось, сардины, анчоусы, сельдь.Ученые также отметили, что даже небольшие изменения в привычном питании могут принести пользу. Они заверили, что «это принесет гораздо более мощный эффект, чем нам кажется, и начать никогда не поздно».Профилактика заболеванийНедавно, большой мета-анализ ранее проведенных исследований показал, что определенная жирная кислота из семейства Омега-3 оказывает наибольший эффект для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Между тем общий дефицит Омега-3 на треть увеличивает риск ранней смерти.Американская ассоциация сердца рекомендует есть жирную рыбу: лосось, анчоусы или сардины дважды в неделю. Все из-за пользы для здоровья Омега-3 кислот.Другие выводыПримечательно, что в «полезном» списке также оказались 2 насыщенные жирные кислоты, которые традиционно связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.Эти результаты еще раз подтверждают, что не все насыщенные жирные кислоты обязательно вредны,– прокомментировал соавтор работы Алейс Сала-Вила.Теперь исследователи попытаются проанализировать те же показатели в подобных группах населения, но европейского происхождения, чтобы выяснить, можно ли применять полученные результаты и за пределами США