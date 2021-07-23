Ученые предупредили, что рекомендации по поднятию тяжестей в спортзале подходят не всем людям

Общепринятые рекомендации по поднятию тяжестей в спортзале подходят не всем людям — выяснили зарубежные исследователи. Стандартная техника выполнения упражнений эффективно защищает от серьезных травм, но не от хронических болей.Австралийские ученые, представляющие Университет Кертина, выяснили, что проблемы со здоровьем могут иметь место даже при безукоризненном соблюдении всех рекомендаций профессионалов. В частности, речь идет о болях в пояснице, которые принимают хронический характер у многих людей, имеющих дело с тяжестями."Такие общепринятые рекомендации по поднятию тяжестей, как приседание с весом с сохранением прямой спины, подходят не всем. Люди, которые придерживаются рекомендаций, все равно могут страдать от хронических болей в пояснице. При этом, люди, у которых нет такой проблемы, как правило, придерживаются других техник поднятия тяжестей", — говорит профессор Джон Кертин, один из авторов нового исследования.Профессор добавил, что главное, на что следует ориентироваться при выполнении упражнений — это индивидуальные особенности собственного организма. Ученые планируют заняться изучением влияния таких особенностей на выполнение упражнений в рамках грядущих научных исследований.