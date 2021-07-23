Ученые предупредили, что рекомендации по поднятию тяжестей в спортзале подходят не всем людям
Австралийские ученые, представляющие Университет Кертина, выяснили, что проблемы со здоровьем могут иметь место даже при безукоризненном соблюдении всех рекомендаций профессионалов. В частности, речь идет о болях в пояснице, которые принимают хронический характер у многих людей, имеющих дело с тяжестями.
"Такие общепринятые рекомендации по поднятию тяжестей, как приседание с весом с сохранением прямой спины, подходят не всем. Люди, которые придерживаются рекомендаций, все равно могут страдать от хронических болей в пояснице. При этом, люди, у которых нет такой проблемы, как правило, придерживаются других техник поднятия тяжестей", — говорит профессор Джон Кертин, один из авторов нового исследования.
Профессор добавил, что главное, на что следует ориентироваться при выполнении упражнений — это индивидуальные особенности собственного организма. Ученые планируют заняться изучением влияния таких особенностей на выполнение упражнений в рамках грядущих научных исследований.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий