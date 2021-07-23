Неспособность разбирать слова при шуме вокруг может быть признаком грядущей деменции

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Предыстория вопросаВероятность снижения слуха увеличивается со временем: около двух третей людей старше 75 лет слышат хуже, чем раньше. Слабый слух называют среди факторов риска деменции, на которые можно влиять. Ученые указывают, что эта проблема может быть ответственной примерно за 8% случаев деменции.Профилактика ухудшения слуха – обещающий способ профилактики слабоумия. Однако существуют разные формы тугоухости. Авторы нового исследования указывают, что важно знать, какие из них действительно связаны с деменцией. Дело в том, что возрастное нарушение слуха может быть обусловлено не только его притуплением, но и ослаблением способности понимать речь в шумном окружении. Последняя проблема развивается в связи с нарушением обработки звуковых сигналов в головном мозге. Такие «сбои» обычная аудиометрия, которую использовали в большей части исследований связи деменции с нарушением слуха, определить неспособна: диагностировать это нарушение может только специальный тест.Ученые пишут, что если сложности с различением слов в шумном окружении связаны с деменцией, то для ее профилактики недостаточно простого усиления звука при помощи слуховых аппаратов. В этом случае могут потребоваться другие методы реабилитации.Новое исследованиеВопрос связи деменции и нарушения различения слов на фоне шума изучен мало. Чтобы уточнить его, ученые из Оксфордского и Гамбургского университетов провели крупное исследование. Они проанализировали данные о 82 тысячах участниках британского Биобанка. Те были старше 60 лет, наблюдение длилось около 11 лет. Каждый из них прошел тест по различению слов в шумной обстановке, приближенной к условиям реальной жизни.Ученые обнаружили, что у людей со сниженной способностью различать звуки в шумном окружении риск деменции был выше на 61%, а со слабой способностью – на 91% по сравнению с риском у людей, которые слышали хорошо.Мнения экспертов«У многих людей с деменцией есть проблемы с пониманием речь в шумной обстановке. Это исследование говорит, что такие изменения могут быть не только симптомом, но и фактором риска деменции, который потенциально можно лечить», – прокомментировала исследование Кэти Стаббс (Katy Stubbs) из благотворительной Британской организации по изучению болезни Альцгеймера.Джейсон Уоррен (Jason Warren) из Университетского колледжа Лондона считает, что новые данные могут быть крайне полезными, однако поднимают ряд вопросов. Данное исследование, по его мнению, не показывает, является ли указанное нарушение слуха причинным фактором деменции. Этот скепсис разделяет Дэвид Кертис (David Curtis) из того же колледжа. Он согласен, что нарушение слуха – важный ранний признак деменции, но не убежден, что своевременное лечение поможет предупредить ее. Этот вопрос должны разрешить будущие исследования.