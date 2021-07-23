Диетолог Гинзбург поделился секретами питания после 50 лет

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал об особенностях питания после пятидесяти лет. Процесс старения, как отметил специалист, хорошо изучен современными биологами, поэтому у науки есть понимание того, как регулировать его при помощи рациона."Одна из ключевых ролей в процессе старения принадлежит питанию. Очень важно, чтобы в рационе присутствовали полезные продукты, поддерживающие нормальную функцию желудочно-кишечного тракта. Это, в частности, кисломолочная продукция, которая полезна для микрофлоры кишечника. Плюс, все продукты с высоким содержанием пищевых волокон — ягоды, фрукты, овощи, водоросли, хлеб из муки грубого помола, некоторые крупы", — сказал Гинзбург.Диетолог, кроме того, посоветовал людям старше пятидесяти лет обратить пристальное внимание на продукты, которые оказывают выраженное противовоспалительное действие. Речь идет о продуктах с такими противовоспалительными веществами, как катехины, квертицин и куркумин."Катехины есть в зеленом чае. Квертицин входит в состав фруктов. Куркумин, как несложно догадаться, есть в куркуме и других восточных приправах. Но наши специи и травы тоже содержат это вещество — нужно есть петрушку, кинзу", — заявил Михаил Гинзбург.