Названы семь причин постоянной сонливости

Врач рассказала, почему постоянно хочется спать и как справиться с этой напастью.Чувствовать сонливость после бессонной ночи – нормально. Но что делать, если постоянно хочется спать? Причин множество, но некоторые из них говорят о наличие серьезных заболеваний. О наиболее вероятных факторах сонливости рассказала врач-терапевт.Недостаток калорий и витаминовДефицит может быть вызван снижением сахара в крови и недостатком энергии. Возможно, вы соблюдаете строгую диету и ограничиваете себя в питании или из-за недостатка времени пропускаете некоторые приемы пищи. В такой ситуации постарайтесь внимательно составить свой рацион: берите с собой на работу в качестве перекуса орехи, фрукты, сухофрукты и хлебцы. Так в случае пропуска обеда, вы сможете восстановить свои запасы энергии. Помните, что от приемов пищи зависит ваше здоровье.Малоподвижный образ жизниДневная усталость может быть вызвана недостатком физической активности, а также лишним весом. Нужно быть постоянно в движении, чтобы чувствовать себя бодрым и активным. Зарядка с утра и упражнения в течение рабочего дня обеспечат энергией, а ежедневные занятия спортом помогут избавиться от лишних килограммов.Стресс и усталостьОт постоянного стресса организм находится в изнуренном состоянии: помимо сонливости нервное перенапряжение вызывает головную боль, усталость и боли в мышцах. Что же делать? Во-первых, избегайте людей и ситуации, которые могут доставить вам дискомфорт. Попробуйте начать медитировать, дыхательная техника поможет снять стресс и отвлечься от неприятных мыслей.ДепрессияВ состоянии депрессии человек малоподвижен и апатичен ко всему – это характерные признаки расстройства. В таком случае вам нужно обратиться к психотерапевту. Врач назначит лечение и поможет справиться с депрессией.Прием лекарствНекоторые препараты имеют побочный эффект – сонливость. Если вдруг вы принимаете медикаменты, то в таком случае вам необходимо проанализировать состав и инструкцию лекарства. Обсудите с врачом замену на другой препарат.Сахарный диабетПостоянная сонливость – признак наличия сахарного диабета. Среди других – жажда, зуд кожи, частое мочеиспускание, медленное заживление ран и царапин. Обратитесь в поликлинику, чтобы уточнить диагноз.Заболевание сердцаПостоянная усталость – признак сердечно-сосудистого заболевания. В этом случае снижается активность, вызванная ухудшением кровообращения, а внутренние органы недополучают кислород. Сходите на консультацию к кардиологу, чтобы исключить или подтвердить наличие этого заболевания.