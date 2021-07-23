Узнать о грядущем инсульте можно с помощью пластыря

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Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали мягкий и эластичный ультразвуковой пластырь, который можно носить на коже, чтобы контролировать кровоток через основные артерии и вены глубоко внутри тела человека.Информация о скорости и количестве крови, проходящей через кровеносные сосуды пациента помогает врачам диагностировать различные сердечно-сосудистые заболевания и проблемы, приводящие к инсульту или сердечному приступу.Новый ультразвуковой пластырь может непрерывно контролировать кровоток, а также артериальное давление и работу сердца в режиме реального времени. Ношение такого устройства может облегчить выявление сердечно-сосудистых проблем на раннем этапе. Свою разработку ученые представили в журнале Nature Biomedical Engineering.Пластырь можно носить на шее или груди. Особенность пластыря заключается в том, что это неинвазивный способ улавливать и измерять сердечно-сосудистые сигналы на глубине до 14 сантиметров внутри тела с высокой точностью.