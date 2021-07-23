Польза минеральной воды для человека
Виды минеральной воды
Минеральные воды можно классифицировать по таким параметрам как:
• состав минеральных веществ (могут быть как пресными, так и высокоминерализированными);
• назначение (лечебные, столово-лечебные, столовые);
• химический состав (натриевые, сульфатные, кальциевые и другие).
Вода, которую можно пить по 2-2,5 литра в день для поддержания водного баланса, - это столовая минеральная вода. Ее вы сможете заказать на https://molodo.com.ua/ в бутылях или бутылках в любом количестве и с доставкой на дом. Само собой разумеется, что «питьевая» минеральная вода не может помогать в лечении заболеваний. А вот лечебная, в которой содержится большое количество солей и минералов, предназначена именно для терапии различных недугов. Но даже при всей пользе лечебной минералки, употреблять ее нужно строго по назначению врача, и только кратким курсом.
Как минеральная вода влияет на наш организм?
Природная минеральная вода обладает просто впечатляющим количеством полезных свойств для нашего организма. Употребляя ее, мы сможем:
• значительно улучшить состояние волос, ногтей и кожи;
• повысить уровень гемоглобина и снизить уровень холестерина;
• укрепить зубы и кости;
• омолодить организм и сбросить лишние килограммы;
• восстановить силы и укрепить иммунитет;
• вывести токсины;
• улучшить память и укрепить нервную систему.
Чтобы вода приносила только пользу, главное – правильно ее использовать. В противном случае вода может даже навредить.
Какую воду пить – столовую или лечебную выбирать конечно же вам. Но помните, что вода, в состав которой входят минералы – лекарство. А ни одно лекарство нельзя употреблять при отсутствии медицинских показателей. Поэтому, если вы не уверенны в состоянии своего здоровья, лучше употреблять воду, которая содержит минимум солей и микроэлементов. А вот здоровому организму ничего кроме столовой и газированной минеральной воды вообще не потребуется.
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