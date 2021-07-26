Долой мочекаменную болезнь: 5 советов, как не страдать от камней в почках

Мочекаменная болезнь является одной из самых распространенных во всем мире. С ней сталкиваются и взрослые, и дети, даже в младенческом возрасте. Однако никогда не испытывать страданий, связанных с данным заболеванием, вполне реально. Главное следовать определенным советам.Пить больше водыОбычная вода - отличная профилактика мочекаменной болезни. Обычно камни развиваются в почках людей, кто употребляет мало жидкости. Благодаря воде почки очищают организм от метаболических отходов. Если они не будут выводиться, то образуются камни.Как понять, что вы пьете достаточно воды? Взглянуть на цвет своей мочи. По утрам она может быть темно-желтой, что связано со скоплением ночью отходов. Однако темный оттенок на протяжении всего дня - тревожный звоночек. Значит, в вашем рационе недостаточно воды и организм таким образом намекает вам об этом. Ежедневно нужно выпивать не меньше 8 стаканов воды. Особенно полезно добавлять в нее лимон. Но во всем нужно знать меру, так как слишком много воды тоже вредно для почек и нарушит их функционал.Употреблять кальцийОт недостатка кальция в организме скапливаются эфиры и соли щавелевой кислоты. Это может спровоцировать образование мочекаменной болезни. Поэтому необходимо употреблять больше продуктов, богатых кальцием (не витаминные комплексы, это не так эффективно!). К ним относят молоко, творог, кунжут, кефир, цельнозерновые продукты. Не забывайте и о витамине D: благодаря ему кальций лучше усваивается.Забудьте о продуктах с оксалатомРацион питания, в котором содержится немало оксалатосодержащих продуктов, навредит почкам и спровоцирует образование камней. К таковому типу продуктов относят клубнику, шоколад, свеклу, щавель, сельдерей, капусту. Также стоит забыть о большом объеме витамина С, так как он преобразуется в оксалаты.Избегать соли, сахара и подсластителейВсем известно, что соль является одним из главных врагов почек и их здоровья. Все дело в том, что избыточное количество натрия провоцирует особенно интенсивную работу данного парного органа. Поэтому стоит избегать больших количеств соли - рекомендуемая доза не больше 5 граммов в день (или одна чайная ложка).Сахар и подсластители - тоже не влияют благотворно на почки и могут быть причиной мочекаменной болезни. Ведь из-за сахара возможно создать дисбаланс минеральных веществ в организме, тем самым возникнут проблемы со всасыванием кальция и магния. А фруктоза может преобразоваться в оксалат, о котором мы уже говорили ранее. Относительно безопасными являются натуральный мёд и стевия.Также вредными для почек являются красное мясо, газированные напитки, фторированная вода и слишком большое количество фруктов и овощей в рационе.Заниматься спортомСпорт - отрада для вашего организма и одно из лучших средств поддержания здоровья всех систем и органов, включая почки. Благодаря им можно привести в норму артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови, снизить риск хронических болезней. Три тренировки в неделю хотя бы по полчаса сотворят настоящее чудо.